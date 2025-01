Les Influentes : des héroïnes de la littérature sur les réseaux

Depuis plusieurs années, la chaîne YouTube Selfie’storique invite à mieux connaitre l'histoire de quelques personnages historiques, à travers l'historique, justement, de leur activité en ligne... Et ce, même s'il s'agit de Marie-Antoinette, Cléopâtre ou Marie Curie...

Grâce à la magie du montage, beaucoup d'imagination, une écriture enlevée et des faits toujours sourcés, Louise Duhamel, actrice et créatrice de la chaîne, rend compte des événements de l'époque par l'intermédiaire d'une fausse présence sur les réseaux sociaux... Et parodie au passage les grands genres en vigueur sur YouTube, du tutoriel maquillage aux comptez-rendus de voyages (les vlogs), en passant par les réponses filmées à des polémiques...

Arte, convaincu par le format, s'est associé à Louise Duhamel pour Les Influentes, une série de 10 épisodes qui présente autant d'héroïnes de la littérature classique. On retrouvera ainsi, dans l'ordre :

Jane Eyre (Jane Eyre, de Charlotte Brontë)

Cécile de Volanges (Les Liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos)

Antigone (Antigone, de Jean Anouilh)

Done Elvire (Dom Juan, de Molière)

La princesse de Clèves (La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette)

Marguerite (Faust, de Johann Wolfgang von Goethe)

Mathilde Loisel (La Parure, de Guy de Maupassant)

Desdemone (Othello, de William Shakespeare)

Nora Helmer (Une maison de Poupée, de Henrik Ibsen)

Iseut (d'après la tradition orale celte)

En trois minutes, Louise Duhamel offre ainsi un aperçu du caractère de ces femmes de la fiction, en ouvrant la voie vers la découverte des œuvres originales. Les 10 épisodes des Influentes seront diffusés à compter du mardi 4 février 2025 sur l’appli mobile Arte (via l'onglet Shorts) et sur les comptes TikTok, Instagram et YouTube Shorts d'Arte. La production de la série a été assurée par Pandora Création.

