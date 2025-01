Le samouraï de la BD belge, Marc Michetz, est mort

Né en octobre 1951 à Ixelles, Marc Michetz a passé 18 ans au Katanga, longtemps province du Congo-belge, avant de revenir en Belgique, où il suit une formation à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles.

Sa carrière débute en tant que collaborateur au studio Graton (1975-1977), avant de publier dans Tintin, Spirou et Spatial. En 1981, il crée Kogaratsu, une série de 14 albums chez Dupuis, autour d'un samouraï sans maître, scénarisée par Bosse. Il est passionné par les arts martiaux japonais depuis jeunes, pratiquant le judo, ou encore le kendo.

En 1990, il s’associe à Yann pour les deux albums de Tako, une fable en deux tomes éditée chez Glénat. Il réalise également des portfolios consacrés au Japon, comme Japon (1987) et Femmes (2001).

En 2014, trente ans après la naissance de Kogaratsu, Bosse et Michetz publient le treizième album de la série (le premier est un numéro 0).

Plus généralement, à partir des années 2000, ses publications sont devenues plus espacées. L’auteur, passionné par le Japon, voyage fréquemment vers le pays du soleil levant et affine son dessin, empreint de minutie et d’inspiration.

Il a régulièrement exposé ses œuvres, notamment à la Galerie Huberty et Breyne à Bruxelles et Paris. Dans celle de Bruxelles, il exposait encore, jusqu’au 12 janvier 2024, une nouvelle série intitulée « 100 ». Il y explore des thèmes récurrents dans son œuvre : son personnage de rônin Kogaratsu, des scènes de femmes dominantes et des motifs inédits comme les shōji.

Son style mêle plus généralement légèreté du trait et rigueur documentaire, faisant de lui un illustrateur dit réaliste.

Marc Michetz était également un personnage à part entière dans la vie, caricaturé dans la série de BD humoristique, Le Gang Mazda sous les traits d’un dessinateur bourru et colérique, toujours accompagné de son inséparable katana qu’il n’hésitait pas à dégainer...

Crédits photo : Dupuis

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com