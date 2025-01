Christophe Sand, lauréat du Prix Luc Durand-Réville 2024

Depuis 2003, le Prix Luc Durand-Réville, nommé ainsi en hommage à l’administrateur colonial et un homme politique du même nom, honore annuellement un ouvrage dédié à l’une des facettes de la colonisation. Cette distinction, remise par l’Académie des sciences d’Outre-mer, est décernée sur proposition de la section Économie politique, Statistique et Finances de l’Académie.

Une chute démographique expliquée

Cette année, ils ont récompensé le travail du Calédonien Christophe Sand, responsable de l’archéologie de la Nouvelle-Calédonie. Pendant 40 ans, il a étudié le passé des peuples du Pacifique à travers des recherches de terrain en Mélanésie, en Polynésie et en Micronésie. Des travaux aujourd'hui condensées en un ouvrage : Hécatombe océanienne — Histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences (XVIe-XXe siècle), édité Au Vent des Îles en 2023.

Dans son ouvrage, l’archéologue Christophe Sand construit une réflexion autour d’une question : pourquoi la chute démographique massive des peuples du Pacifique, consécutive aux premiers contacts avec les navigateurs occidentaux, a-t-elle été largement sous-estimée depuis plus d’un demi-siècle ?

En s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse, l’auteur rassemble un large corpus de sources historiques : récits d’explorateurs, archives missionnaires et coloniales, témoignages des grandes expéditions, et traditions orales locales. Ces éléments, croisés avec des données archéologiques et des découvertes scientifiques, permettent de documenter une série de cas de dépopulation à travers le Pacifique, et révèle d’un même temps l’ampleur de ce qu’il qualifie de « véritable hécatombe ».

Une mémoire collective marquée par « l’hécatombe »

Avec ce constat, Christophe Sand étudie l’impact de cet effondrement démographique sur les sociétés océaniennes : transformations des structures sociales, bouleversements symboliques et politiques, et traces laissées par ces événements traumatiques dans les mémoires contemporaines.

21e lauréat du Prix Luc Durand-Réville, il succède à Christian Morrison, récompensé en 2012 pour l’ensemble de son œuvre, Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel pour leur ouvrage Le pouvoir de la destruction créatrice, Paris (Odile Jacob) en 2021, et plus récemment Pierre-Noël Giraud, auteur Du pain et des jeux. Une économie politique des usages du temps (Odile Jacob, 2024), dernier vainqueur en date.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com