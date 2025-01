Livres en fête : Saint-Raphaël célèbre la littérature pour tous

Conçu pour les fervents lecteurs comme pour ceux simplement curieux de l'univers littéraire, Livres en fête promet d'être un rendez-vous enrichissant et en phase avec son temps, où chaque participant trouvera de quoi satisfaire sa soif de connaissance et de partage autour de la littérature.

Cette édition verra la participation de 90 auteurs, dont 30 locaux, couvrant une large gamme de genres littéraires tels que les romans, les polars, les documents et essais, les livres feel good, ainsi que les bandes dessinées pour jeunes et adultes, sans oublier les mangas.

Mais aussi 20 rencontres littéraires et 10 ateliers jeunesse, offrant des activités pour tous les âges et tous les goûts. Parmi les temps forts, une masterclasse dédiée au manga, des spectacles pour le jeune public, des séances de dédicaces avec les auteurs présents, une exposition et la création d’une fresque géante viendront rythmer ces journées placées sous le signe de la littérature et de la créativité.

Un nouveau prix artistique

L'ouverture officielle est prévue pour le samedi 1er février à 11h30, en présence de la Présidente d'honneur du festival, Anne Goscinny.

Le festival accueillera des auteurs de renom, tels que Plantu, Valérie Trierweiler, Bruno Gaccio, Marie Nimier, Marc Trévidic, Emmanuel Khérad, Peggy Nille…

Plaçant l'éducation artistique et culturelle au premier plan, le festival débutera par une journée dédiée aux écoles, avec la présence de classes de collèges, lycées et écoles primaires. Ce jour sera consacré à la présentation des travaux réalisés lors des ateliers préparatoires menés par l’illustratrice Agnès Ernoult et l’auteur Gary Ghislain.

De plus, une exposition de leurs dessins originaux sera ouverte du 31 janvier au 15 février à la Médiathèque jeunesse, avec un vernissage le jeudi 30 janvier à 18h, en présence des deux artistes.

En nouveauté cette année, le festival introduit le Prix Artistique de Saint-Raphaël. Ce prix vise à encourager les artistes amateurs de diverses disciplines à créer des œuvres artistiques et/ou littéraires, contribuant à la promotion de la culture et de la créativité localement.

Les détails du règlement du Prix seront annoncés durant le festival, avec une date de dépôt des œuvres fixée à fin mai et une cérémonie de remise des prix en octobre. La thématique de l'édition 2025 sera « Mer et Estérel ».

Crédits photo : Livres en fête

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com