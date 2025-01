La BD en classe : une aventure pédagogique 

Le Syndicat national de l’édition (SNE), organisation professionnelle représentant plus de 700 éditeurs français, promeut activement le livre et la lecture. Défendant le droit d'auteur, le prix unique du livre et la diversité culturelle, il œuvre aussi à intégrer la bande dessinée comme support éducatif à part entière.

Un outil pédagogique au service de la bande dessinée

La collection « La BD en classe » est née en 2020, alors que la France célébrait l’Année de la BD. Imaginée par Moïse Kissous, alors président du groupe Bande dessinée, cette série d’ouvrages pédagogiques propose aux professionnels de l’éducation des outils adaptés pour sensibiliser les élèves à la bande dessinée. Chaque tome comprend un dossier enseignant et un carnet élève, agrémentés d’extraits de bandes dessinées variées – franco-belges, internationales et mangas – permettant de combiner plaisir de la lecture et découverte de grandes œuvres graphiques.

Le premier tome, paru en 2020, explorait la figure du monstre, tandis que le second, Bulles de nature (2022), se consacrait aux thématiques environnementales. Le troisième tome, En avant l’aventure !, mettra en lumière des récits d’exploration et de défis, à travers une sélection d’extraits de 21 bandes dessinées. Destiné principalement au cycle 3 (CM1, CM2, 6e), il s’ouvre également au cycle 4 (5e, 4e, 3e), élargissant son audience scolaire.

Un lancement au cœur du Festival d’Angoulême

Le lancement officiel de En avant l’aventure ! aura lieu lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, le jeudi 30 janvier à 14h, au Vaisseau Moebius. Vous pouvez vous inscrire via ce lien. Cet événement, organisé en présence de scolaires, mettra à l’honneur la place de la bande dessinée dans l’éducation.

Les enseignants intéressés peuvent commander gratuitement un kit pédagogique sur le site du SNE. Ce kit comprend un dossier enseignant et 30 carnets élèves, permettant une mise en œuvre immédiate en classe. Les deux premiers tomes de la collection restent également disponibles.

