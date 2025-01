En 2025, l'écologie du livre s'épanouit encore en régions 

Au vu des événements climatiques de plus en plus violents et destructeurs, dans le monde entier, difficile de justifier aujourd'hui l'inaction. Dans le secteur du livre, les structures régionales, la Fill et l'Association pour l'écologie du livre participent à un vaste mouvement de prise de conscience et d'action, quand l'industrie et ses mastodontes peinent encore à changer radicalement leurs comportements.

En 2024, les rencontres « L'écologie du livre en régions » ont permis à des professionnels de la chaine du livre d'en apprendre plus sur l'impact environnemental de leur production, sur le fonctionnement du secteur et les relations entre ses acteurs ou encore sur les enjeux relatifs à la bibliodiversité et à la concentration économique.

Autant de vastes questions pour lesquelles une seule année ne suffit pas, bien entendu : en 2025, le programme fait donc son retour, avec 8 rendez-vous sur le premier trimestre de l'année.

Parmi les thématiques abordées, le circuit court pour le livre, la bibliodiversité, les réseaux professionnels ou encore les gestes vertueux en bibliothèques. Et, pour sortir d'une perspective unisectorielle ou seulement française, des axes évoqueront le modèle coopératif en matière de journalisme ou encore des visions internationales.

Le programme complet du premier trimestre 2025 est accessible ci-dessous.

