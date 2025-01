La saga Twisted d’Ana Huang, de BookTok à Netflix

Les livres mettent en scène la vie de quatre meilleurs amis et leurs amours chargés d'obscurs secrets, luttant contre les obstacles qui les empêchent de se lier...

L'adaptation des ouvrages d'Ana Huang, si la production est confirmée, rejoindrait d'autres succès de romans adaptés en série par Netflix, tels que les franchises Bridgerton et Virgin River. Aucun acteur n'est encore associé au projet, et aucune date éventuelle de début de tournage n'a été partagée.

La série de romans Twisted a débuté avec la publication de Twisted Love en 2021, suivie par Twisted Games, Twisted Hate et Twisted Lies. En France, elle a été publiée chez Hugo Roman entre octobre 2023 et avril 2024, dans des traductions de Charline McGregor. Twisted Love a figuré pendant 60 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, avec des droits de traduction vendus dans 34 pays.

Dans notre hexagone, le premier tome s'est vendu à plus 200.000 exemplaires, avec, à noter, plus de 30.000 ventes en version originale, publiée chez Piatkus Books. La version poche est parue chez Hugo Poche ce 2 janvier. Le deuxième s'est écoulé à près de 120.000 exemplaires, le troisième à près de 80.000, et le quatrième à un peu plus de 50.000 exemplaires.

Un succès sur les réseaux

La popularité de la série est particulièrement marquée sur la plateforme TikTok, où le tag #twistedseries a accumulé plus de 2 milliards de vues et #anahuang plus d'un milliard. Ana Huang, qui est représentée par Park, Fine & Brower Literary Management, Independent Artist Group, Jill Fritzo PR, et Granderson Des Rochers, LLP, a publié un total de 13 livres répartis en quatre séries et vendu plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde, selon Variety.

Ana Huang, auteure originaire de New York, s'est spécialisée dans les romances New Adult et contemporaines. Grande passionnée de voyages, elle aime transporter ses lecteurs vers de magnifiques destinations à travers ses romans, tout en savourant, dès qu’elle le peut, un bon chai latte... Son dernier livre en date, The Striker, a été publié en octobre 2024, et n'a pas encore été traduit en français

