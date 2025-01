Échos du Jura, entre forêts et fabriques

Jana, le personnage central des Petites musiques, aime vivre dehors pour n’avoir rien au-dessus de sa tête. Les constructions humaines ne sont pour elle qu’une lèpre plus ou moins hideuse, plus ou moins éphémère qui ronge la nature. Elle aime dormir dans la forêt, parcourir les pâturages sur les pentes des montagnes du Jura. Elle aime respirer le vent. Il vient de nulle part, caresse ou secoue les choses et souffle sans but.

La neige est blonde, bleue ou verte

Je connais la petite ville posée à mille mètres d’altitude dans laquelle vit Jana avec son frère et ses parents, les fermes d’alpage alentour et les grands sapins solitaires au milieu des combes : c’est le décor du livre et c’est aussi le décor de mon enfance. Je me souviens de la neige l’hiver. La neige est blonde, bleue ou verte parce que sa couleur dépend de la température et de la lumière. Je me souviens des étés toujours incléments.

Il y avait de grandes fabriques à Sainte-Croix. Les ouvriers, des artisans de mécanique fine, travaillaient dans de vastes ateliers. On y créait les machines à écrire Hermès, les tourne-disques Thorens, les boîtes à musique Reuge et les caméras Bolex exportées dans le monde entier. Tous ces appareils d’avant l’électronique et le numérique donnent une idée de la perfection. Jamais, homo faber n’a produit avec l’intelligence de ses mains des artefacts aussi aboutis. Et ils existaient comme un hommage au monde, parce que conçus pour saisir et perpétuer les sons, les mots ou les images.

Le père de Jana, immigré italien, assemble les pièces des caméras Bolex utilisées par les plus grands cinéastes. Il manie de minuscules rouages dans un monde trop grand pour lui. Employée à l’expédition d’une fabrique de boîtes à musique, sa mère arrivée de Bohème ne comprend pas toujours ses enfants. Elle ressent obscurément que ces montagnes vont les lui prendre. Ivo chérit sa sœur plus que tout au monde. Par leurs jeux, ils érigent une forteresse de connivence dans l’espoir de se protéger du monde extérieur.

Mais pour Jana, trop libre dans cette petite ville étriquée, c’est une mécanique administrative qui va se mettre en marche.

Jusqu’à la fin des années septante, les autorités locales pouvaient en Suisse enfermer de jeunes gens sur la base de rapports de médecins et d’assistants sociaux.

Roland Buti

Roland Buti, né en 1964 à Lausanne, y poursuit des études en lettres et en histoire. Il conclut son parcours académique en 1996 avec une thèse portant sur l'extrême droite en Suisse de 1919 à 1945, qui reçoit des éloges. Sa carrière littéraire débute avec la publication du recueil de nouvelles Les Âmes lestées en 1990. Son premier roman, Un Nuage sur l’œil, paraît en 2004 et remporte le Prix Bibliomédia Suisse en 2005, tout en figurant dans la Sélection Lettres frontière la même année.

En 2007, il publie Luce et Célie. Son œuvre Le Milieu de l’horizon, sortie en 2013, reçoit plusieurs distinctions, dont le Prix suisse de littérature 2014 et le Prix du public RTS 2014, et est traduit en sept langues. Ce roman est également adapté au cinéma en octobre 2019.

