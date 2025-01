Le catalogue de l’exposition Jean-Baptiste Oudry, peintre de courre. Les Chasses royales de Louis XV met en lumière l’art remarquable de Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), peintre de la cour et maître dans l’évocation de l’univers de la chasse royale.

Reconnu pour sa capacité à sublimer les animaux et les paysages sylvestres, Oudry a réalisé, à partir de 1733, une série de peintures ayant servi de modèles pour la tenture des Chasses royales, chef-d’œuvre de la manufacture des Gobelins. Ces tapisseries, véritables joyaux de l’artisanat, traduisent en laine et soie le faste et les rituels de la vénerie royale sous Louis XV.

Pour la première fois depuis le XVIIIᵉ siècle, les cartons originaux d’Oudry sont présentés aux côtés des tapisseries qu’ils ont inspirées, offrant une vision inédite de ce processus créatif. Restaurées récemment, ces œuvres révèlent tout leur éclat et invitent à redécouvrir l’union entre la forêt, cadre majestueux des chasses, et les pratiques raffinées de la cour.

Ce rapprochement inédit célèbre le savoir-faire exceptionnel d’artistes et d’artisans dont les créations continuent de fasciner des siècles plus tard.

Plus que quelques jours pour aller voir l'exposition au @chateaudefontainebleaumx mais tout le temps que vous souhaitez pour découvrir le catalogue publié en partenariat avec les @grandpalaisrmn_editions