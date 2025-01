Speed Bac : un jeu pour tester... son sens de l'humour

Le Speed Bac est un jeu d’ambiance qui revisite le traditionnel « Petit Bac » en y ajoutant une dose de rapidité et de thèmes décalés. Le principe était simple — on y a tous joué en cours de physique, pendant que le prof tentait vainement d’expliquer la différence entre neutron et proton.

Si, si : plusieurs catégories étaient définies, genre Animal, Prénom, Pays, Sport, etc. et l’on définissait la lettre, qui devait être la première de chaque réponse. A, donnait Antilope, Annabelle, Albanie, Aviron, et ainsi de suite. Celle ou celui qui finissait en premier arrêtait le chrono et obligeait ses adversaires à rendre une copie plus ou moins blanche.

Avec Speed Bac, le principe est gentiment renouvelé : pour commencer, chaque joueur reçoit cinq cartes Lettre. Jusque là, rien d’insolite. Un thème est ensuite dévoilé, par exemple : « Ce qu’on ne mettrait pas dans un micro-ondes » ou « Un loisir de grand-père ». Les premiers sourires s’affichent et l’on commence à se poser quelques questions.

La mission, puisqu’on l’a acceptée, consistera à trouver, avant les adversaires, un mot correspondant au thème et commençant par l’une des lettres que l’on a en main. Et la rapidité sera de mise puisque seules les trois premières réponses seront acceptées : pour les retardataires, pas même de rattrapage, il faudra attendre la manche suivante pour mieux faire.

Le but ultime sera de se défaire de toutes ses lettres pour remporter la partie. Et pour y parvenir, tous les coups sont permis : des réponses originales et rapides... ou à mourir de rire. En face, on se régalera de propositions désespérées, tout à fait susceptibles d’être refusées si la majorité les considère comme nulles ou non avenues.

Tout cela se déroule très rapidement, on l’imagine bien, et surtout, dans une bonne humeur qui grimpe crescendo. Parce que les thèmes, eux, ne laissent pas de place à la morosité. Un jeu de plus simple à lancer en famille, entre amis, ou pour briser la glace lors d’une séance mortellement ennuyeuse de team building.

Le jeu est 100% fabriqué en France, avec des matériaux éco-responsables, et une partie des bénéfices est reversée à des associations caritatives – en l’occurrence Emmaüs et Coeur de Forêt en 2022, Youcare en 2023.

Deux versions sont commercialisées : la première pour les 10 ans et +, la seconde, plus 16 ans et +. Le concept est le même, seules les réponses varieront…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com