La Grande Librairie parie sur la vie

Et si la vie n’était rien d’autre qu’une chasse au trésor ? Dans Trésor Caché (Albin Michel) Pascal Quignard célèbre la beauté de l’amour, de l’art, de la nature et de tout ce qui n’a pas de prix, à travers le portrait d’une femme dont l’existence prend une tournure inattendue après le décès de son chat bien aimé. Des rives de l’Yonne à celles de la mer Tyrrhénienne, le romancier, Prix Goncourt 2002 pour Les ombres errantes (Grasset/folio), poursuit son exploration poétique et métaphysique de l’énigme que constituent la vie et la mort.

La vie et la mort

La mort : c’est l’origine même de l’écriture de Philippe Forest. Il y a 28 ans, il racontait dans L’enfant éternel (Gallimard/folio) la maladie et la disparition de sa fille alors âgée de quatre ans. Un évènement qui, depuis, habite chacun de ses livres.

Dans Et personne ne sait (Gallimard), mystérieux conte d’hiver, il raconte l’histoire d’un jeune peintre, héros d’un film des années quarante (Le portrait de Jennie réalisé par William Dieterle) et du roman de Robert Nathan dont il est adapté, hanté par le souvenir d’une femme qui lui inspirera un chef d’œuvre.

Un éloge malicieux du détour, une réflexion déchirante sur l’acte d’écrire, autant qu’une célébration des pouvoirs de la fiction : et si se plonger dans d’autres vies que la sienne était le moyen de surmonter les épreuves ?

Une idée à laquelle pourrait bien adhérer Sarah Jollien-Fardel ! Découverte et acclamée il y a trois ans grâce à son premier roman, Sa préférée (Sabine Wespieser/Livre de poche), elle retrace dans La longe (Sabine Wespieser) la vie d’une femme dévastée par la mort accidentelle de sa petite fille et vivant recluse attachée à une corde, comme un animal. Assaillie par les fantômes et la culpabilité, les livres et les mots seront sa planche de salut. Comment donc survivre à ce que l’on ne peut nommer ?

Trouver les mots justes

Jeanne Benameur, romancière et poète, elle signe en cette rentrée d’hiver un recueil de poèmes, Nous vous parlons d’amour (Bruno Doucey), un témoignage où elle revient sur sa pratique au sein d’ateliers de création littéraire, Vers l’écriture (Actes Sud), ainsi qu’un roman magnifique, Vivre tout bas (Actes Sud). Ce dernier est un récit d’émancipation, celui d’une femme dont le fils s’est noyé en mer et qui, au contact d’une jeune orpheline, retrouve le goût de la transmission et le désir d’écrire son propre destin.

L’écriture comme manière d’être au monde. D’être vivant. Tout simplement. Et pourquoi pas de tendre, un peu plus, vers la joie ?

Aller Vers la joie c’est la promesse du nouveau roman de Laurence Tardieu publié aux éditions Robert Laffont. Dans ce treizième livre, celle qui, dans D’une aube à l’autre (Stock), revenait sur le combat de son fils contre le cancer en pleine pandémie de Covid19, explore la période qui a suivi ce cette guerre contre la maladie.

Comment reprendre une vie normale après avoir survécu au pire ? Comment composer avec la mort qui rôde sans cesse autour de soi ? Heureusement, la lumière n’est jamais loin.

Cette lumière qui surgit comme jamais sous la plume de Christian Bobin, dont Arthur Teboul a choisi de faire découvrir aux élèves de seconde du Lycée Lucien de Hirsch à Paris, un texte majeur paru en 2017, Un bruit de balançoire (Gallimard/folio).

Et pour finir, un détour vous sera proposé par la librairie« Les rebelles ordinaires » de La Rochelle (Charente-Maritime) où Guillaume Bourain défend avec panache les couleurs de la littérature ! Quoi de plus naturel pour celui qui n’est autre que le fils de l’un de nos invités. Devinerez-vous lequel ?

Par Clotilde Martin

