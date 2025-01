Des brouillons de “Mr. Tambourine Man”, de Dylan, aux enchères

« Bob Dylan a écrit “Mr. Tambourine Man” une nuit chez moi, à Berkeley Heights, dans le New Jersey, assis devant ma machine à écrire portable, posée sur ma table de salon en formica blanc, enchainant les cigarettes, ses doigts aux ongles longs tapant les mots sur du papier volé au Saturday Evening Post », écrivait en 1973 Al Aronowitz (1928-2005) dans le Sunday News.

Il relatait ici une scène qui s'était déroulée près d'une décennie plus tôt, en 1964. Cette année-là, Aronowitz, critique musical spécialisé, fut plus proche que jamais de Bob Dylan, alors particulièrement en vue. Il présenta même le prodige américain aux quatre garçons dans le vent, les Beatles, une rencontre devenue mythique en raison du nuage de psychotropes qui l'entourerait...

Les brouillons de la chanson évoquée par Aronowitz, « Mr. Tambourine Man », viennent confirmer le récit du journaliste : des décennies après être sortis de la machine à écrire, ils ont été retrouvés par Myles Aronowitz, son fils. « Mon père ne jetait jamais rien, et nous connaissions l'histoire derrière “Mr. Tambourine Man”... Même s'il en avait perdu la trace », explique-t-il au Guardian.

Quelques pièces de la collection d'Al Aronowitz, largement centrées sur Dylan, seront dispersées à l'occasion d'une vente aux enchères, le 18 janvier prochain à Nashville. Bien entendu, la sortie prochaine du biopic consacré au chanteur-compositeur, Un parfait inconnu de James Mangold (le 29 janvier en France), est une pure coïncidence...

Éclair de génie et dur labeur

The Freewheelin' Bob Dylan (1963), The Times They Are a-Changin' (1964), Bringing It All Back Home

(1965), Highway 61 Revisited (1965), Blonde on Blonde (1966)... En une poignée d'années, Dylan enchaine les albums qui changeront l'histoire du rock et, au-delà, celle de la musique, passant de troubadour folk à icône rebelle de l'underground.

Le processus créatif de l'auteur-compositeur a toujours soulevé d'intenses débats : génie de son temps, dopé aux drogues en tous genres ? Voleur particulièrement rusé ? Ou travailleur remettant sans relâche sur le métier ? Sans doute un peu tout à la fois, comme viennent le suggérer les brouillons de « Mr. Tambourine Man ».

Dans son article de 1973, Aronowitz précisait ainsi que Dylan écrivait en écoutant en boucle « Can I Get a Witness ? » de Marvin Gaye, et George Harrison, quelque temps plus tard, confia au journaliste qu'il était prêt à parier que toutes les notes de cette chanson se retrouvaient dans « Mr. Tambourine Man », « mais réarrangées, bien sûr, de cette manière mystérieuse et secrète, propre à Bob ».

Pour autant, si l'écriture de « Mr. Tambourine Man » chez Aronowitz remonte à 1964, l'épisode vient confirmer un certain perfectionnisme. Si elle ne sera enregistrée qu'en janvier 1965 pour figurer sur l'album Bringing It All Back Home (1965), Dylan l'interprète à plusieurs reprises en 1964 et aurait commencé à travailler sur le texte vers février 1964, peu après sa rupture avec Suze Rotolo (qui apparaissait sur la pochette de l'album The Freewheelin' Bob Dylan).

À la poubelle

Le sort réservé par Dylan à ses propres brouillons renseigne aussi sur sa manière de concevoir la création : Al Aronowitz a en effet récupéré les paroles dactylographiées dans sa corbeille à papier, avant de s'appliquer à lisser les pages froissées. L'illusion du « premier jet » parfait pourrait donc avoir été causée par une propension à abandonner derrière soi les essais successifs...

D'après Laura Woolley, directrice de la maison de vente aux enchères Julien’s Auctions, l'adresse de la famille Aronowitz était devenue un refuge pour Dylan, qui se remettait donc d'une rupture amoureuse difficile.

Quant à l'identité du mystérieux « Tambourine Man » de la chanson, même Al Aronowitz n'avait pas la clé pour déverrouiller la métaphore. « Dieu peut-être. Ou bien Bob lui-même, s'incitant à oser danser sous le ciel de diamants, avec une main qui s'agite sans entraves [référence aux paroles de la chanson, NdR] », imaginait Aronowitz...

Estimés entre 400.000 et 600.000 $, les brouillons ont pour l'instant atteint une enchère de 250.000 $, sous le prix de réserve. Parmi les autres pièces de la collection, une signature de Dylan, une lettre à Lawrence Ferlinghetti, poète et cofondateur de City Lights Booksellers & Publishers ou encore quelques notes au sujet d'Allen Ginsberg. Le catalogue est accessible à cette adresse.

Photographie : Brouillons de « Mr. Tambourine Man », de Bob Dylan, vers 1964 (Julien's Auctions)

