La guerre est une épopée tragique dont personne ne réchappe vraiment et la fougue des jeunes engagés ne peut conjurer la mort si ce n’est au prix d’un effort de rêves d’exploits.

Vivant est un jeune homme à peine sorti d’une adolescence oisive, enthousiaste et excentrique qui va s’enrôler dans l’aviation au début de la guerre de 14-18. Son père, issu d’une famille — très — nombreuse, réussit en s’associant avec son frère, dans la fabrication et la vente de paratonnerres.

Reprendre l’activité familiale n’est pas du goût du jeune homme qui s’apprête à croquer la vie, tutorer par un parrain fantasque et homosexuel dans le Paris interlope. Cependant, avec son cousin, il va s’engager à Saint Cyr pour devenir officier et grâce à sa désinvolture, il deviendra le plus populaire de l’école.

Affecté dans une unité pas assez dynamique, il rejoint son cousin dans l’aviation, ensemble, ils vont devenir l’élite de ce corps d’armée naissant et qui fascine. Cette guerre est une initiation pour Vivant, d’adolescent léger, il va devenir un homme, les épreuves vont lui apporter la maturité suffisante pour affronter et déjouer la tentation de l’abîme et des ténèbres.

L’écriture de PE Cayral, déjà remarquée dans Nous étions quatre, est une écriture enlevée, qui correspond à son personnage, un être à la fois immature, plein de vie, qui devient un véritable héros volant fascinant l’État major comme les Français attentifs au moindre exploit de l’armée.

Ce roman est une épopée, à la fois héroïque et onirique, on se prend au jeu de l’auteur qui nous surprend dans un univers coloré et l’exaltation des pilotes, grisés par l’appel du ciel et de sa conquête.

Mais que serait un bon roman sans histoire sentimentale ? Vivant dispute son cœur entre une mondaine qui règne sur le Tout-Paris de la nuit et une douce marraine de guerre rencontrée lors d’une mission à Reims. Echanges épistolaires entre Vivant et sa marraine, rencontres surprises et fantaisistes avec celle qui aspire désormais à une vie tranquille.

Roman construit comme un récit baroque, extraordinaire, un récit d’aventures épique qui donne des ailes, Si Vivant flirte parfois avec le farfelu, l’incongru, il nous arrache à l’attraction terrestre pour côtoyer les cimes comme les abîmes, et tels les aviateurs, les mécaniciens et autres rampant de cette flotte héroïque, nous sommes au garde-à-vous de l’auteur dans l’attente du merveilleux.