Poisson poison : la comédie tragique de l’extinction

Poisson poison (trad. Gilles Goullet), qui a reçu le prix Arthur C. Clarke en 2023, est décrit comme « le roman de science-fiction de l’année » par The Sunday Times et « brutalement satirique et sinistrement hilarant » par le Daily Mail. Un récit plein de promesses donc !

Dans un futur proche, la possible extinction du lompe venimeux suite à un accident minier en mer Baltique devient le point de départ d’une aventure impliquant Karin Resaint, une chercheuse en intelligence animale, et Mark Halyard, un cadre supérieur de la compagnie minière concernée. Ensemble, ils parcourent une Europe du Nord en déclin, à la recherche de ce poisson insaisissable.

On ne distinguait plus les pommes de terre, carottes, betteraves et pommes que par leur couleur, non par leur goût. Les aubergines étaient spongieuses, le chou frisé amer, le miel d’une légèreté et d’une insipidité de blanc d’œuf. On aurait dit que du jour au lendemain, la féconde Dame Nature s’était vue remplacer par l’une de ces entreprises de restauration qui opéraient principalement dans les camps d’internement.

Sous couvert d’un humour mordant, ce récit est une critique acerbe de ce que nous vivons aujourd’hui avec tous les enjeux liés à la protection de la biodiversité et de l’hypocrisie sous-jacente des entreprises qui déglinguent la planète en minimisant les faits.

Dans Poisson poison, des compagnies peuvent acheter des crédits d’extinction qui leur permettent de réduire à néant n’importe quelle espèce animale sur la planète si elle n’est pas considérée comme « intelligente ». Pour éteindre une espèce considérée comme telle, il leur faut débourser treize crédits. Sauf que les prix de ces crédits sont dérisoires pour des compagnies qui dégagent des millions voire des milliards de bénéfices.

L’originalité du récit et la trame scénaristique avaient tout pour me plaire. Une intrigue riche qui s’inspire du réel pour dessiner un futur où rien n’aura changé malgré les alertes des scientifiques, où tout a même empiré, offrant de la vraisemblance au texte.

Le récit est globalement cohérent et consistant. Les événements improbables qui surviennent dès les premiers chapitres permettent de donner beaucoup de dynamisme et d’insuffler un rythme intense au début de la lecture. Également, le style de Ned Beauman est très appréciable. Il joue avec les genres et mêle humour et satire à des moments de tension dramatique.

Aujourd’hui, une entreprise comme Brahmasamudram Mining qui se proposait d’éliminer une espèce de la surface de la Terre n’avait en gros qu’à remettre un bon. Un bon qu’on appelait crédit d’extinction. Il permettait le droit d’éradiquer n’importe quelle espèce sur terre… sauf si elle était certifiée « intelligente » par des experts en conception animale comme cette Suisse à bord du Varuna.

Cependant, mon enthousiasme a été tempéré par des personnages auxquels j’ai eu du mal à m’attacher. Trop souvent, ils manquent de nuances ou tombent dans des clichés, rendant difficile toute véritable empathie.

De plus, les chapitres, parfois interminables, ont beaucoup alourdi le rythme et m’ont donné l’impression que certaines sections auraient gagné à être divisées. Malgré ces défauts, le fil narratif principal reste suffisamment solide pour que l’expérience de lecture soit globalement positive.

Elle avait cru que l’intelligence artificielle parlait d’esprits informatiques progressant vers le statut de personne, alors qu’il s’agissait plutôt d’esprits humains qui perdaient ce statut.

Poisson poison est un récit à la croisée de la satire sociale et la science-fiction dystopique, parfaitement dans la veine de ce qu’offre Ned Beauman dans ses romans. Mais derrière l’humour et la légèreté apparents se cachent une profondeur qui pousse à réfléchir sur les échecs et les absurdités humaines.

Par Anne-Charlotte Mariette

Contact : contact@actualitte.com