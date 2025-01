Balzac monumental : La cousine Bette

#BalzacMonumental – Avec La Cousine Bette (1846), Balzac signe un chef-d’œuvre de noirceur et de complexité psychologique. Le roman se concentre sur Élisabeth Fischer, dite Bette, une vieille fille jalouse et rancunière, qui décide de détruire la famille Hulot, déjà fragilisée par les faiblesses de ses membres.

Grâce à la belle mais vénéneuse Valérie Marneffe, une courtisane manipulatrice, Bette orchestre une série de vengeances implacables qui précipitent la ruine des Hulot.

Balzac déploie ici tout son talent pour explorer les passions humaines : jalousie, convoitise, vanité et orgueil. Bette, loin d’être une simple antagoniste, est un personnage profondément humain, motivée par des blessures intimes et une soif de reconnaissance.

En parallèle, la déchéance du baron Hulot, victime de ses propres excès, reflète la corruption morale et sociale de la bourgeoisie du XIXe siècle. Le style de Balzac, mêlant satire mordante et réalisme poignant, donne au récit une force rare.

La Cousine Bette est bien plus qu’un roman de vengeance : c’est une tragédie familiale et sociale qui met en lumière les contradictions d’une époque. Par sa profondeur et sa modernité, ce roman reste l’un des sommets de La Comédie humaine.

DOSSIER - Honoré face à Balzac : un écrivain monumental en cinq romans