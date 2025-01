Contes, lectures et ateliers à La Cité des sciences et de l’industrie

Les Nuits de la lecture reviennent pour leur 9e édition à la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie les 25 et 26 janvier prochains. Événement national organisé par le Centre national du livre, sur une proposition du ministère de la Culture, les Nuits de la lecture seront placées en 2025 sous le thème des patrimoines.

Au programme à la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie : contes, lectures, musique, performances artistiques, ateliers, jeux, rencontres avec des chercheurs… Sans oublier la découverte des collections autour des patrimoines. À noter que, les 23 et 24 janvier, une programmation spécifique est également proposée aux publics scolaires.

Pami les découvertes à faire des spectacles et contes, comme La légende de la soie et autres tissus qui se dévoilent à partir de 4 ans (durée : 45min) Inspirée d’un conte classique, empruntant pour son spectacle la forme d’un Kamishibaï, la technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois, la conteuse entraîne le spectateur jusqu’en Chine à la découverte de la soie, pour en raconter sa légende et en dévoiler ses secrets. Présenté par la conteuse Natacha Mattenet-Flecniakoska

Ou bien des ateliers, comme la Capsule temporelle imprimée (6 ans, durée : 2h), avec l’illustratrice Gaby Bazin. Chaque participant collabore à la création d’un recueil, à l’aide d’un élément graphique incarnant sa vision du patrimoine. Cette œuvre collective, qui fait appel au sensible et à l’intime, prend la forme d’un livret composé de petites illustrations au tampon et de textes réalisés à l’aide de caractères typographiques. Chaque participant repart avec son exemplaire imprimé.

Enfin des espaces à découvrir en toute liberté. Le Salon de lecture, présent sur la passerelle de la bibliothèque, est un espace convivial et confortable est aménagé pour offrir aux enfants et aux adultes un moment de détente et de partage autour des collections.

De même la Fresque décorative par l’illustratrice Claire Cantais, livre sa vision poétique des patrimoines à travers une fresque graphique imaginée autour des patrimoines scientifiques, industriels et naturels. Jouant avec la lumière et les effets de transparence, ses compositions colorées s’intègrent subtilement dans l’espace jeunesse de la bibliothèque, mettant en valeur les collections et favorisant la construction de l’imaginaire des jeunes lecteurs.

Programmes et horaires complets, à cette adresse. Les offres sont accessibles gratuitement dans la limite des places disponibles. À partir de 4 ans. En partenariat avec le CNRS.

En accès libre et gratuit, la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie propose 8500 m² d’espaces de travail et de détente pour tout public, ainsi qu’un fonds de 120.000 ressources dans le domaine des sciences et des techniques.

Plus qu’une bibliothèque, ce service culturel de proximité offre un espace de vie et de création pour tous et plus particulièrement les jeunes, à travers un accompagnement dans leur apprentissage, du soutien scolaire et une mise à disposition d’outils pédagogiques.

Crédits photo : Cité des sciences

