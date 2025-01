Les femmes d'Auschwitz-Birkenau de Chochana Boukhobza est une œuvre monumentale qui éclaire avec une précision remarquable l'histoire des femmes déportées dans ce camp de concentration et d'extermination.

Fruit de sept années de recherches approfondies, l'auteure, également réalisatrice de documentaires sur la Shoah, s'appuie sur les témoignages des survivantes et les minutes des procès des SS pour reconstituer l'organisation spécifique de Birkenau et redonner vie aux prisonnières venues de toute l'Europe occupée.

Le livre met en lumière la diversité des détenues : principalement juives, mais aussi catholiques, protestantes, agnostiques ou tziganes, certaines arrêtées pour des faits de résistance, d'autres ignorant totalement le sort qui les attendait. Boukhobza décrit avec minutie leur quotidien marqué par la déshumanisation, le travail forcé et les expérimentations médicales.

Cependant, elle souligne également leur résilience, leur solidarité et les actes de résistance qui ont jalonné leur internement. Par exemple, des secrétaires ont tenté de sauver des femmes du gazage, et des doctoresses ont refusé de participer aux expérimentations des médecins SS. De plus, l'explosion d'un four crématoire le 7 octobre 1944 est attribuée en partie à leur courage.

Un hommage poignant à la mémoire de ces femmes courageuses, audacieuses et héroïques. Ce récit choral est un hymne à la solidarité et à la liberté qui s'exprimèrent envers et contre tout, offrant une contribution essentielle à la littérature sur la Shoah et une réflexion profonde sur la résilience humaine face à l'inhumanité.

Cet essai a reçu le prix Jules Michelet 2024.