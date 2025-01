Le Prix Hugues Capet 2024 remis à Sully, bâtisseur de la France moderne

Après une longue séance de délibération empreinte de débats passionnés et d’analyses approfondies, le Jury s'est prononcé : Sully, Bâtisseur de la France moderne de Laurent Avezou, aux éditions Tallandier a été couronné.

Affublé d’une large calvitie, d’une barbe blanche et d’un sobre costume noir, Sully reste gravé dans les mémoires comme un ministre austère, mais également comme un protecteur des humbles et des paysans, à l’image du « bon roi Henri ». Mais ce mythe résiste-t-il à l’épreuve des faits ?

Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641), fut bien plus complexe que cette image d’Épinal. Loin d’être uniquement le champion de l’agriculture ou un mentor rigide pour Henri IV, il était avant tout le compagnon indéfectible du roi, qu’il servit avec loyauté depuis l’âge de 12 ans jusqu’à l’assassinat du souverain en 1610. Noble de naissance, il incarnait les valeurs de la noblesse d’épée, tout en étant un travailleur acharné.

Sully s’illustra dans des domaines variés : finances, fortifications, artillerie, infrastructures et bâtiments royaux, tout en cultivant un goût pour les lettres et les arts. Cet homme de guerre et d’État, par sa longévité exceptionnelle, surpassa des figures aussi marquantes que Richelieu, Mazarin ou Colbert. Il demeure dans l’histoire comme un grand réformateur, assumant une somme de responsabilités inédite pour son époque.

« Cet ouvrage est une inspiration pour le présent. Il retrace avec une rigueur remarquable et un style captivant la vie et l’œuvre de Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal ministre et proche du roi Henri IV. Laurent Avezou y explore le rôle déterminant de ce visionnaire dans la modernisation de la France, en mettant en lumière ses réformes économiques, son sens aigu de l’administration et son engagement pour la paix et la prospérité du royaume », indique le jury.

Et d'ajouter : « Ce livre est une œuvre magistrale qui conjugue profondeur historique, finesse d’analyse et plaisir de lecture. A la fois accessible et rigoureux, il offre un éclairage indispensable sur un homme dont l’héritage continue de résonner dans les fondements de l’État français. »

Docteur en histoire, Laurent Avezou est enseignant et conférencier, reconnu pour sa capacité à rendre l’histoire accessible à un large public. Il contribue régulièrement à des revues spécialisées et collabore à des émissions consacrées au patrimoine historique et culturel français.

Il incarne une génération d’historiens soucieux de faire vivre les leçons du passé dans les débats contemporains. Sa victoire au Prix Hugues Capet souligne l’importance de ses travaux pour mieux comprendre les racines de l’État moderne et l’héritage capétien. Une distinction prestigieuse qui consacre une œuvre vouée à l’excellence et à la transmission des savoirs.

Sully est plus que jamais d’actualité : il symbolise la capacité d’une nation à se réinventer après des crises, en s’appuyant sur des valeurs solides et un projet collectif ambitieux.

Serviteur visionnaire du Royaume, il a fondé son action politique sur la stabilité, la prospérité et la réconciliation nationale, des principes qui résonnent puissamment face aux défis et divisions de la France contemporaine. La « méthode Sully », alliant rigueur budgétaire, planification à long terme et priorité à l’unité nationale, reste une source d’inspiration. Sully a su rebâtir une France en ruine grâce à une politique stable de réduction de la dette nationale, de réforme fiscale en profondeur et de promotion de l’industrie.

Cette reconstruction de la France rappelle qu’un avenir prospère repose sur des choix audacieux et structurants. Sa célèbre devise, « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », pourrait aujourd’hui être revisitée pour promouvoir des politiques modernes, durables et inclusives, essentielles à l’unité et à la prospérité nationale.

Le prix littéraire Hugues Capet a été créé il y a 30 ans par Madame la Comtesse de Paris et Jacques-Henri Auclair. En 2024, après dix ans d’absence et pour fêter son trentième anniversaire, le Prince Charles-Philippe et la Princesse Naomi d'Orléans ravivent le prestigieux Prix Hugues Capet et en prennent la Présidence pour lui donner un nouveau souffle et de nouvelles ambitions, en collaboration avec les Archives nationales.

Le Prix Hugues Capet est décerné avec soin par un jury composé d'historiens et de passionnés de l'Histoire Capétienne de France et d'Europe:

Prince Charles-Philippe d'Orléans, président du Jury

Jacques-Henri Auclair, fondateur du Prix Hugues Capet

Stéphane Bern, écrivain et chroniqueur spécialisé en histoire

Franck Ferrand, écrivain et chroniqueur spécialisé en histoire

Virginie Girod, historienne et chroniqueuse spécialisée en histoire

Jean-Christian Petitfils, écrivain, historien et politiste

Ève de Castro, écrivain

Jean Sévillia, écrivain et journaliste

Diana Widmaier Picasso, historienne de l'art et écrivain

