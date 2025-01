Sully, Bâtisseur de la France moderne

Avec sa large calvitie, sa barbe blanche et son sobre costume noir, Sully demeure dans l’imaginaire collectif l’archétype du ministre austère. On le dépeint volontiers comme un protecteur des humbles et des paysans, à l’image du « bon roi Henri ». Mais cette représentation flatteuse résiste-t-elle à l’examen de l’histoire ?

L’historien Laurent Avezou, à travers une biographie riche et minutieuse, éclaire les zones d’ombre et de lumière de cet homme d’État hors du commun. En s’appuyant sur des recherches inédites, il redonne toute sa complexité et sa grandeur à celui qui, en son temps, a joué un rôle décisif dans la centralisation et l’affirmation de l’État absolu. Un personnage majeur de l’histoire de France, qui mérite d’être redécouvert dans toute son ampleur.

Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641), incarne une figure bien plus nuancée que ce portrait idéalisé. Né dans une famille protestante de la noblesse d’épée, il entre très tôt au service du futur Henri IV, qu’il accompagne fidèlement dès l’âge de 12 ans. Pendant plus de quarante ans, il reste l’un des hommes de confiance du roi, jusqu’à son assassinat en 1610. Pourtant, loin de se limiter à l’image d’un mentor rigide ou d’un champion exclusif des réformes agricoles, Sully est d’abord un homme d’action aux multiples talents, travaillant sans relâche dans des domaines variés et stratégiques pour le royaume.

Son œuvre dépasse largement les clichés. Sur le plan financier, il consolide les revenus de l’État en s’attaquant à la dette, en réduisant les gaspillages et en instaurant une rigueur budgétaire sans précédent. Il est à l’origine de la création du « Grand chemin de Poitiers », prémisse d’un vaste programme de modernisation des routes, facilitant les échanges et renforçant l’autorité royale. En matière militaire, il supervise les fortifications, réforme l’artillerie et développe des arsenaux, préparant la France à répondre aux défis européens. Architecte et bâtisseur, il supervise des projets ambitieux, comme l’aménagement des canaux et des infrastructures royales.

Si Sully est souvent associé à la promotion de l’agriculture, notamment à travers la célèbre formule « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », cette citation lui est en réalité apocryphe. Néanmoins, il contribue à améliorer la gestion des terres royales et favorise une politique économique pragmatique, axée sur l’autosuffisance et le développement rural.

Travailleur acharné, amateur éclairé des lettres et des arts, Sully jouit d’une longévité politique exceptionnelle. Il survit à Henri IV, à ses rivaux et à ses successeurs, dépassant par son âge avancé d’autres grandes figures ministérielles du XVIIe siècle, telles que Richelieu, Mazarin ou Colbert. Pourtant, ses relations avec Louis XIII et le pouvoir central s’étiolent, et il finit par se retirer dans ses terres, consacrant ses dernières années à l’écriture de ses Mémoires, un témoignage inestimable sur son époque.