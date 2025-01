À Paris, la marie du 5e affiche son soutien à Boualem Sansal

Florence Berthout a déclaré dans un communiqué : « Son engagement pour la liberté d'expression et la vérité est un exemple pour nous tous et il était évident que nous le soutenions tant le lien qui unit notre arrondissement à l’écriture et à la culture est précieux. »

Et de continuer : « Le 5e arrondissement est le berceau de nombreux écrivains, penseurs et artistes qui ont marqué l'histoire de la littérature et de la culture française. Nous appelons à la libération immédiate de Boualem Sansal et à la reconnaissance de son droit à s'exprimer librement. La culture et la littérature sont des piliers essentiels de notre société, et nous devons tout faire pour garantir à chaque artiste le droit à créer en toute liberté. »

Florence Berthout a créé, en 2019, au sein de la mairie du 5e, une résidence d’artistes pour accueillir chaque semestre un binôme et les soutenir en leur offrant un espace de travail et de vie.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de diffusion culturelle, notamment auprès des élèves de l’arrondissement qui participent à des ateliers de découverte auprès des artistes résidents.

À l'âge de 75 ans, Boualem Sansal, récemment naturalisé français en 2024, est visé par des poursuites en Algérie en vertu de l'article 87 bis du code pénal algérien. Cet article caractérise comme terroriste ou subversif toute action compromettant la sécurité de l'État, son intégrité territoriale ou la stabilité de ses institutions.

Les charges sont liées à une interview qu'il a donnée au média d'extrême droite Frontières, dans laquelle il a abordé les frontières historiques entre l'Algérie et le Maroc. D'après le média algérien TSA, il aurait déclaré que « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance, reprenant à son compte les thèses marocaines expansionnistes du parti Al Istiqlal ».

L'agence de presse APS a qualifié ses propos de « délire révisionniste », et a critiqué la France pour défendre un « négationniste, qui remet en cause l’existence, l’indépendance, l’Histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie ».

Concernant son état de santé, son avocat Me François a récemment déclaré : « Boualem vient d’être transféré à nouveau à l’hôpital Mustapha, et les biopsies qui ont été pratiquées ne sont pas bonnes. » Il a ajouté avec insistance que Boualem Sansal est « un homme qui ne va pas bien ».

