Un best-seller BD de 2020 adapté au cinéma

Pour porter de projet, une distribution prestigieuse révèle Allociné, avec Catherine Deneuve en tête d'affiche, Karin Viard, Laurent Stocker, et même les chanteurs Pomme, et Eddy de Pretto, le tout sous la direction de Léa Domenach. Elle a déjà dirigé Catherine Deneuve dans Bernadette, film satirique qui suit une certaine Bernadette Chirac.

La bande dessinée se déroule dans l'Italie de la Renaissance. Bianca, une jeune femme de bonne famille, se trouve à l'âge où elle doit se marier. Ses parents choisissent pour elle un époux convenable, Giovanni, un marchand jeune et attrayant. Alors que le mariage est organisé sous les meilleurs auspices, Bianca est secrètement déçue de devoir épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Toutefois, elle découvre bientôt un secret transmis par les femmes de sa famille de génération en génération : une "peau d'homme". En endossant cette peau, Bianca se transforme en Lorenzo, un jeune homme d'une beauté éclatante, ce qui lui permet de s'infiltrer dans le monde des hommes et de mieux connaître son fiancé.

Dans cette nouvelle identité, Bianca dépasse les restrictions imposées aux femmes, explorant l'amour et la sexualité avec une liberté nouvelle. Cette expérience lui pose des questions profondes sur la sexualité féminine, la liberté, le mépris et la coercition subis par les femmes, et la manière dont la morale peut servir d'instrument de domination subtile et omniprésente.

La bande dessinée a remporté une impressionnante série de récompenses. En 2020, elle a obtenu le Grand Prix RTL, le Prix Wolinski de la BD du Point, le Prix Landerneau BD, le Prix Ti-Zef, ainsi que le Prix BDstagram. L'année suivante, elle a continué à accumuler les honneurs avec le Grand Prix de la critique ACBD, le Fauve des Lycéens au Festival d'Angoulême, le Prix des Libraires Canal BD, le Prix Imaginales de la bande dessinée des bibliothécaires, et le Prix littéraire On'.

Né en 1971 à Saint-Renan, Finistère, Hubert était un scénariste et coloriste éminent de la bande dessinée. Il est notamment reconnu pour des œuvres telles que Le Legs de l’Alchimiste (dessiné par Tanquerelle et Bachelier, édité chez Glénat) et Miss Pas Touche (dessiné par Kerascoët, édité chez Dargaud). Son travail sur Beauté, publié par Dupuis, a été sélectionné au Festival d'Angoulême en 2012 et a remporté le Firecracker Alternative Book Award pour la meilleure bande dessinée graphique en 2015 aux États-Unis. En reconnaissance de son travail exceptionnel, Hubert a reçu le prestigieux prix Jacques-Lob la même année. Il est décédé le 12 février 2020.

Frédéric Leutelier, plus connu sous le nom de Zanzim, est lui né le 5 janvier 1972 à Laval, en Mayenne. Il réside à Rennes et travaille à l'Atelier Pépé Martini aux côtés d'une dizaine d'autres auteurs de BD. Il a contribué à Comix 2000 et a publié plusieurs œuvres telles que Les Yeux Verts, La Sirène des Pompiers et Ma vie posthume en collaboration avec Hubert, ainsi que Tartuffe avec Duval.

Une pièce Peau d'homme sera par ailleurs présentée au théâtre Montparnasse à Paris à partir du 23 janvier, avec Laure Calamy dans le rôle principal, mais aussi Emmanuelle Rivière, Valentin Rolland, Samira Sedira, Clément Simounet, ou encore Aurore Streich. Cette adaptation, réalisée par Léna Breban, prendra également la forme d'une comédie musicale, avec des chansons écrites par Ben Mazué et des chorégraphies signées Leïla Ka.

