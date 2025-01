À la Maison de la Poésie de Nantes, la poésie toujours en cavale 

La Maison de la Poésie de Nantes, dans sa volonté de célébrer la richesse de la création littéraire contemporaine, organise des événements bi-mensuels au lieu unique – scène nationale de Nantes et dans un autre espace culturel local.

Ces sessions comprennent des lectures, des performances d'auteur(e)s, des lectures-concerts, et mettent en lumière diverses revues et maisons d'édition, explorant ainsi la diversité et la vitalité de la poésie actuelle.

Pour le semestre 2025, sous l'intitulé Poèmes en cavale, la programmation invite à des rendez-vous où la poésie interagit avec la musique, la vidéo, les performances artistiques et la photographie, enrichissant la réflexion sur les genres et notre interaction avec le monde.

Ci-dessous, le programme de février-mars :

Février : « Réalisme magique et chants d'utopie »

Les écritures d’Hélène Gaudy, Marc Graciano et Brice Bonfanti n’ont rien de commun si ce n’est qu’elles se définissent chacune par une singularité forte et construisent des oeuvres-mondes » autour des notions de mémoire / d’imaginaire ; de personnages réels / réinventés ; dans des lieux tant physiques, géographiques que merveilleux.

- Mercredi 5 février à 19h30

Librairie la Hab Gallerie, Nantes (gratuit - entrée libre)

Hélène Gaudy & Brice Bonfanti

Lectures et entretien animé par Henri Landré

- Mercredi 26 février à 19h30

Le lieu unique, Nantes (gratuit - entrée libre)

Marc Graciano

Lectures et entretien animé par Sébastien Omont

Mars : « Colonialisme, Exil (Palestine, Algérie) »

Les livres des auteur.e.s palestinien.ne.s Yara El-Ghadban, Tarik Hamdan et de la poète algérienne Samira Negrouche ont notamment pour matériau les violences coloniales ou post-coloniales éprouvées dans leur pays, les situations d’exil subi. Ces deux soirées explorent différents moyens littéraires pour traiter de ces sujets sensibles.

- Mercredi 12 mars à 19h30

Le lieu unique, Nantes (gratuit - entrée libre)

« Deux voix palestiniennes » avec Yara El-Ghabdan & Tarik Hamdan

Lectures, lecture bilingues et entretien animé par Christelle Capo-Chichi

En partenariat avec le réseau de structure littéraires des Pays de la Loire Lettre sur Loire et d’Ailleurs.

- Mercredi 26 mars à 19h30

Le Pannonica, Nantes (11€ / 9€ / 7€)

« Tremblement » avec Samira Negrouche & Floy Kroumchi / « NO&RD » avec Olivier Mellano & Régis Boulard

Lectures-concerts

Crédits photo : Fanny Michaëlis (Poèmes en cavale)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com