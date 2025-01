De l’ombre à La Pléiade : l’oeuvre intemporelle de D.H. Lawrence

David Herbert Lawrence, né il y a 140 ans dans la région de Nottingham en Angleterre, était un homme au caractère peu avenant, du moins en apparence. Pas à une contradiction près, il était considéré comme un grand misogyne tout en ayant côtoyé à l’université les milieux progressistes, notamment des féministes ; il fut l’amant d’une femme proche des suffragettes et, comme le fait si bien remarquer Marc Porée, « sut parler comme personne avant lui de la jouissance féminine ».

Considéré aussi comme homophobe, il créa pourtant de nombreux couples masculins dans ses écrits et lutta farouchement « contre l’odieuse et hypocrite stigmatisation, par les puritains de tout poil, de la chair et du corps », bien que, du fait de son éducation, il fût probablement puritain lui-même.

En réalité, la contradiction semblait être pour lui un mode de vie et de pensée. Il appréciait la confrontation et respectait davantage ceux qui le critiquaient ouvertement que ceux qui faisaient preuve de complaisance. En outre, il se souciait peu des critiques négatives. Si vous n’aimez pas ce qu’il écrit, ouvrez donc les livres des autres.

Et heureusement, en un sens, que cela ne l’atteignait pas, car il ne fut pas épargné et largement censuré. « Nul écrivain n’aura autant que Lawrence divisé la critique et les critiques en deux corps irréconciliables. » Kate Millett dénonça le misogyne, James Joyce ou encore Virginia Woolf critiquèrent le phrasé mal dégrossi du campagnard, ce qui n’empêcha pas cette dernière de reconnaître « d’immenses vertus à Amants et fils ».

Ce fils de mineur fut en effet « tiraillé, très tôt, entre appartenance et aspiration : appartenance à un milieu ouvrier avec ses rituels identitaires, ses œillères et ses pesanteurs, et aspiration à en sortir par le haut ». En sortir par le haut sans oublier qui l’on est et d’où l’on vient, voilà peut-être ce qui fit la force des romans de D.H. Lawrence. Amoureux de la nature, il connaissait les terres noires d’où l’on extrait le charbon. Il était tristement conscient des rapports de force entre les classes, entre les sexes, et tout cela se retrouve dans ses romans, notamment dans son dernier, L’Amant de Lady Chatterley.

Son manuscrit terminé, Lawrence laissait à l’éditeur ou à des collaborateurs le soin de couper ce que l’esprit public ne pourrait supporter : on n’est pas le premier romancier de son pays sans savoir qu’il y a lieu de compter avec la bêtise humaine. - André Malraux

Livre où il y a bien autre chose qu’une simple histoire de fesses, susceptible d’en avoir offusqué certains, voire d’en offusquer encore aujourd’hui, mais peut-être ne l’ont-ils pas lu … Il était bien temps que Lawrence se glisse, la tête haute, à côté de certains de ses détracteurs sur les étagères de la Bibliothèque de la Pléiade.

« À ce jour, grâce aux publications de la Cambridge University Press, la quasi-totalité des écrits de D.H. Lawrence est devenue accessible, pérennisant ainsi, si besoin était, son statut de grand écrivain, tout en ouvrant de nouvelles et nombreuses pistes de lecture à venir. »

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com