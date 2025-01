Christophe Jeancourt-Galignani nouveau vice-président de Sophia Communications

Fort de 36 ans d'expérience dans divers domaines de la culture, notamment la presse (La Nouvelle République), le patrimoine (La Réunion des Musées Nationaux), et principalement l'édition avec des maisons telles que Nathan, Bordas, Larousse, Disney, et Sutton, il prendra en charge le développement des marques éditoriales de la holding telles que Sophia Éditions, Ophrys, Technip, Du May, et Histoire & Collections, ainsi que la gestion de la Librairie Passion Automobile à Paris.

Géré par Gilles Gramat et Thierry Verret, le groupe Sophia Communications englobe six entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros et emploient une cinquantaine de personnes.

Le secteur des livres du groupe voit la publication d'environ 90 nouveautés par an, tandis que le pôle presse inclut des titres comme La Revue de l’Art, Raids, Raids Aviation, Steelmasters, Wingmasters, Militaria Magazine, Charge Utile, GBM, Tracteurs Passion et collection, Camping-car Magazine, Planète Van, et l’Officiel des Terrains de Camping.

Outre ses responsabilités chez Sophia Communications, Christophe Jeancourt-Galignani a également contribué au développement de produits numériques, audiovisuels, et de produits dérivés. Expert en diffusion du livre et en gestion libraire grâce à son rôle à la Librairie Galignani, il excelle également dans les domaines du marketing, du management d'équipes, et de la direction de projets de croissance.

Il a également co-créé et dirige le Master Achats et Supply Chain Management à l’Ecole de Management Léonard de Vinci (EMLV), où il enseigne la stratégie marketing. Christophe Jeancourt-Galignani détient un Master en Management d'EXCELIA.

Crédits photo : Sophia Communications,

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com