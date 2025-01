Le programme complet de Lire La Nature 2025

Le programme inclut une vingtaine d'activités variées, adaptées à tous les âges, telles que des rencontres-débats, des lectures, des séances de dédicace, des performances artistiques, une dictée, ainsi que des ateliers pour les jeunes.

Ces activités exploreront le thème de cette année : « Biodiversité ordinaire, nature extraordinaire », mettant en lumière la faune et la flore sauvages - des insectes aux oiseaux, en passant par les plantes et les champignons - qui, bien que souvent perçues comme constantes, sont désormais menacées par le changement climatique et les actions humaines. Ce thème inspirera scientifiques, artistes et écrivains à rendre hommage à cette biodiversité vitale.

Depuis 1980, le Prix François Sommer récompense par ailleurs annuellement un ouvrage, qu'il soit roman ou essai, traitant des relations entre l'homme, la nature et le vivant. Cette année, Franck Maubert a été distingué pour son livre Avec Pierre de Ronsard publié chez Mercure de France, succédant à Fanny Wallendorf, lauréate de 2023 avec Jusqu’au Prodige chez Finitude. L'œuvre de Maubert suit les traces du célèbre poète dans le Loir-et-Cher, et constitue un hommage vibrant à la vallée du Loir, ses rivières, collines et avifaune.

Parallèlement, le Musée de la Chasse et de la Nature profite du salon Lire la Nature pour présenter des attractions spéciales. Les visiteurs pourront explorer gratuitement l'exposition temporaire S'éclairer sans fin d'Edi Dubien ainsi que les collections permanentes du musée durant tout le week-end.

À LIRE - Lire la Nature 2025 : “Biodiversité ordinaire, nature extraordinaire”

De plus, des espaces habituellement inaccessibles comme les hôtels de Guénégaud et de Mongelas seront ouverts, permettant aux visiteurs de découvrir le Grand Salon avec son jardin à la française, l'escalier Mansart, œuvre de l'architecte François Mansart, et d'autres salles voûtées qui abriteront une librairie éphémère et des ateliers pour tous les âges.

Ci-dessous, le programme complet, avec tous les invités de cette édition :

Crédits photo : Lire La Nature

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com