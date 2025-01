De Lakestone à Colleen Hoover, les livres plébiscités par la génération Z

Le ministre de la Culture Alessandro Giuli a récemment annoncé une subvention de 30 millions d'euros pour la modernisation des bibliothèques publiques italiennes. Cette initiative a été révélée lors de son intervention du 7 novembre devant les Commissions Culturelles du Parlement et s'inscrit dans le cadre du Plan Olivetti pour la Culture. Giuli considère les bibliothèques comme des infrastructures culturelles cruciales pour l’inclusion sociale et l’éducation civique, particulièrement au service des jeunes et des populations les plus vulnérables.