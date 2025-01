L'Académicien français Gabriel de Broglie est mort  

Gabriel de Broglie, né en 1931, appartient à la famille de Broglie, d'origine piémontaise, installée en France au XVIIe siècle. François-Marie de Broglie, maréchal et diplomate, fut fait duc par Louis XV en 1742, et son fils Victor-François devint prince du Saint-Empire en 1759. Descendant direct du 2e duc, il fait partie d'une lignée qui inclut un prix Nobel, cinq académiciens, et plusieurs politiciens de haut rang, dont deux qui ont été présidents du Conseil durant la monarchie de Juillet et la IIIe République.

Un CV impressionant

Il a débuté sa carrière de haut fonctionnaire au Conseil d'État en 1960, après être notamment passé par l'ENA. Il a également occupé divers postes dans des cabinets ministériels dès 1962 - notamment au ministère de la Culture auprès d’André Malraux (1962-1966) et à Matignon auprès de Maurice Couve de Murville (1968-1969) -. Il a poursuivi une carrière dans l'audiovisuel public, culminant en tant que directeur général de l'ORTF en 1979, puis président de l'INA jusqu'en 1989, et de la CNCL, l'ancêtre du CSA, de 1986 à 1989.

Son œuvre historique reste largement fidèle à la tradition familiale de l'« orléanisme ». Il a contribué à la redécouverte de cette philosophie à travers des ouvrages comme Histoire politique de la Revue des deux mondes (1829 à 1979), de 1979, L’Orléanisme : la ressource libérale de la France, publié en 1981, sa biographie de Guizot de 1990, Le XIXe siècle : l’éclat et déclin de la France, de 1995, ou encore La monarchie de Juillet, édité en 2011.

Le courant politique qui émerge avec cette même monarchie (1830-1848) sous Louis-Philippe Ier, marque une rupture avec la tradition monarchique absolutiste. Il prône une monarchie constitutionnelle modérée, inspirée du modèle britannique, favorisant la bourgeoisie et la stabilité politique. Les Orléanistes s'opposent au légitimisme, qui soutient les droits dynastiques des descendants directs de Charles X.

L'orléanisme a influencé des réflexions sur la gouvernance et la balance entre pouvoir exécutif et législatif, des idées retrouvées dans la fondation de la Ve République française. Le courant s'est distingué par un libéralisme économique mesuré et un certain conservatisme social, cherchant un équilibre entre tradition et modernité. Parmi ceux qui ont porté cet esprit au XXe siècle, on cite souvent Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi issu d'une longue lignée orléaniste.

Bibliophile s’il en est, il a aussi présidé la Société des bibliophiles français à partir de 1980, et a occupé le rôle de président d’honneur de La Renaissance française, association qui entend agir, entre autres, pour « la diffusion du savoir et de la culture et des valeurs francophones ».

Gabriel de Broglie a par ailleurs régulièrement prôné le plurilinguisme dès l’école primaire en Europe. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité pour promouvoir la francophonie, incluant la vice-présidence du Haut Comité de la défense de la langue française.

En 2014, il a été critiqué dans le livre Coupole et dépendances – enquête sur l’Académie française de Daniel Garcia, où ce dernier entend mettre en lumière des irrégularités dans la gestion du patrimoine de l'Institut de France, notamment des opérations financières opaques et des problèmes environnementaux dissimulés. Le mis en cause a poursuivi en justice l'auteur pour diffamation, mais ses plaintes ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Paris et par la cour d’appel. En 2019, bien que la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, elle ne lui a pas donné raison sur le fond.

Parmi les hommages rendus à cette figure française, Rachida Dati, ministre de la Culture, à adressé toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches. Xavier Darcos, actuel chancelier de l’Institut de France, a partagé de son côté : « Gabriel de Broglie a marqué l’histoire du monde académique. Il fut un passeur de civilisation. Il ne lâchait rien quand il pensait que cet objectif premier était en jeu. Comme quand il décida et imposa la création de l’auditorium. Cette détermination, fondée sur la conscience de remplir un devoir impérieux, en faisait un acteur inlassable et productif. Son exemple continuera à nous éclairer longtemps. »

Crédits photo : Institut de France

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com