Toutes les maisons qui rejoignent Harmonia Mundi Livre en 2025

Côté jeunesse, il s'agit de Père Fouettard et des Éditions de l’Isatis. La première maison publie des albums pour enfants et adultes, axés sur l'humour et la réflexion, avec l'optique d'unir les générations. La maison indépendante privilégie des histoires universelles illustrées par des artistes du monde entier, dans une démarche éthique : impression locale avec des matériaux écologiques et des conditions de travail respectueuses.

Son objectif est d'encourager la lecture comme un moyen de découverte et de plaisir, tout en réduisant l'empreinte écologique.

La seconde a été fondée en 2003 par Angèle Delaunois. Elle se concentre sur la publication d'albums et de documentaires engagés et poétiques pour la jeunesse, avec un catalogue de 250 titres. En 2025, la maison québécoise Écosociété a acquis Isatis. Élodie Comtois, Kevin Cordeau et Pauline Gagnon développent aujourd'hui la vision d'Angèle Delaunois, en enrichissant les collections d'Isatis.

Les Éditions Isatis.

En 2025, les Éditions de l’Isatis, désormais sous l’égide d'Harmonia Mundi donc, proposeront plusieurs collections distinctives. La collection Tourne-Pierre, destinée aux enfants dès 4 ans, entend explorer des thématiques actuelles comme l'écologie ou l'immigration, à travers des albums richement illustrés. La collection Point-Doc, à partir de 10 ans, présente des documentaires sur des enjeux environnementaux comme la pollution plastique. Enfin, Clin d’œil cible les tout-petits avec des albums en rimes qui célèbrent le quotidien.

Dans le domaine de la bande dessinée, Huber Éditions et The Mansion Press intègrent également la diffusion d'Harmonia Mundi Livre. La première maison, fondée par Julian Huber et Baptiste Neveux, développe un catalogue qui embrasse une vaste palette de genres littéraires, avec un intérêt particulier pour les récits transgressifs et sulfureux, à ceux qui clivent...

Huber Éditions.

Le même Julian Huber a fondé en parallèle The Mansion Press, spécialisée art et de bandes dessinées underground. Sa démarche repose sur la découverte de talents internationaux pour promouvoir la culture underground. Le projet prend forme au cœur de The Mansion, situé dans une vallée sombre en France...

Harmonia Mundi Livre, fondée en 1958, travaille aujourd'hui avec près de 140 éditeurs de divers horizons francophones, incluant la France, la Belgique, le Canada, l'Italie, la Suisse, et la Tunisie. La structure compte une équipe de près de 110 personnes.

Crédits photo : Illustration tirée de C’est quoi l’amour, publié dans la collection Griff Collection d'Isatis en 2025. Les Éditions Isatis.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com