À Bruxelles, la BD comme témoignage du réel

Suivant les pas de reporters-dessinateurs qui ont tracé la voie, la bande dessinée de reportage se développe depuis plus de vingt ans. En retraçant l’histoire et l’évolution du genre à travers des albums fondateurs et de nombreuses publications, l’exposition montre comment des artistes s’ancrent dans le réel pour raconter les hommes et le monde. Axée sur la notion de témoignage, elle propose de découvrir leur méthode de travail et d’en comprendre les enjeux.

À travers plusieurs regards d’auteurs, l’exposition illustre la capacité du médium à se réinventer pour explorer différents domaines et s’adresser à tous les publics. La bande dessinée contribue à libérer la parole et permet d’aborder des sujets majeurs.

Qu’ils soient historiques, biographiques ou autobiographiques, récits de voyages, reportages ou enquêtes, ces récits dessinés, sans définition précise, restituent l’expérience d’un auteur. Entre ressentis personnels, témoignages et analyses, ces reportages graphiques se font les reflets des vibrations du monde et les passeurs d’une mémoire à préserver.

Parmi les auteurs dont les oeuvres sont présentées dans l'exposition, citons Antonio Altarriba, Christophe Blain, Renaud De Heyn, Catel, Guy Delisle, Will Eisner, Alix Garin, Delphine et Anaële Hermans, Victoria Lomasko, Joe Sacco, Art Spiegelman ou encore Zerocalcare.

Encourager le dialogue

L'exposition présente également une section réservée aux actions et créations de The Ink Link, une association française qui accompagne les organisations engagées et coconstruit une société plus solidaire autour des causes sociales, environnementales et humanitaires, en transmettant les savoirs avec la BD et les récits visuels.

Au sein des thématiques abordées, l’éducation, le droit des femmes, la promotion de la santé, la valorisation des territoires ou encore le droit des personnes exilées.

Le Musée de la BD célèbre ainsi la créativité du Neuvième Art et sa capacité à encourager la découverte, le dialogue et l’ouverture sur le monde. L'exposition « Du réel en BD. La bande dessinée témoigne et s'engage » peut être visitée jusqu'au 6 avril 2025, avec Mélanie Andrieu comme commissaire.

Photographie : dessin de Joe Sacco, détail de l'affiche de l'exposition « Du réel en BD. La bande dessinée témoigne et s'engage. » au Musée de la BD de Bruxelles

