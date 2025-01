1Q84, d’Haruki Murakami : le labeur ou les fées

Compte tenu de celui qu’il a capté lui-même par le biais de son œuvre subjuguante, il semble indiqué d’y prêter un œil. D’autant plus que, sans exception, ses livres questionnent ce qui nous aimante au-delà de nous-mêmes, jusqu’au fantastique – jusqu’au merveilleux.

Au commencement, il y a la sueur ou les fées, postule Komatsu : « Pour écrire, il faut soit en avoir reçu le talent dès l’origine, soit dépenser une énergie démentielle pour s’améliorer, jusqu’à en crever ». D’une manière ou d’une autre, il y a le sang, donc, possédé ou à verser sans compter sur le champ de bataille des pages à noircir pour espérer l’emporter. Écrire est un don ou une faculté conquise dans la peine et l’adversité, au péril de sa vie. C’est impossible à certains : l’intention ne suffit pas pour y parvenir.

Dans les deux cas, « [a]imer écrire est la qualité la plus précieuse chez ceux qui visent à devenir écrivain », avance aussi l’éditeur fictionnel. Car bien écrire est une affaire d’envie et de maîtrise, laquelle ne saurait s’atteindre sans « avoir suffisamment travaillé ses exercices de lecture ou d’écriture » – autrement dit, sans avoir fait ses gammes en vue de disposer de la technique sine qua non pour produire un livre achevé, grammaire incluse.

Néanmoins, cette maîtrise ne saurait garantir à elle seule la fortune d’un roman. Il faut que s’y joigne, en effet, « un quelque chose de spécial » qui « empêche d’interrompre [s]a lecture », l’équivalent d’un charme supérieur, d’un magnétisme verbal ou narratif qui prenne le lecteur, une forme de fascination, un rythme, une ambiance qui captive, un principe d’attraction né des mots employés et des séquences enchaînées du récit.

Les deux parts de l’écriture

En l’occurrence, ce je ne sais quoi, qui n’est pas sans rappeler celui du classicisme, résulte du degré de désir de l’écrivain, comme le montre le succès littéraire relatif d’une jeune fille de dix-sept ans dont le texte, bien qu’inabouti, a retenu jusqu’au bout Komatsu et Tengo lui-même, car elle « voulait vraiment raconter son histoire », que « son désir [était] très fort » de le faire, selon l’éditeur. Pierre de touche décisive, ce je ne sais quoi figure dès lors la part qui échappe à l’auteur et en quête de laquelle il se lance dans l’écriture romanesque, qui seule peut permettre d’y toucher, ultimement.

Pour finir, revenons à l’aspect technique vu plus haut, qui recouvre deux des cinq étapes de la rhétorique antique : la dispositio et l’elocutio. La première concerne la mise en ordre des idées et la seconde leur mise en mots choisis. Toutes deux, syntaxe du récit et celle des phrases qui le composent, sont fonction du travail qu’accomplit l’auteur – on y revient fatalement – et représentent la part qui dépend de lui, au moins en partie.

On le conçoit : rien d’inouï dans cette vision murakamienne qui se déploie entre magie et artisanat, mais au contraire des évidences éprouvées par le temps. Cependant, parce qu’elles émanent ici d’un maître en la matière et qu’elles sont intégrées dans l’un de ses plus grands romans de façon dialogique, vivante et ouverte, il y a lieu de les éclairer, sinon d’y réfléchir.

Par Galien Sarde

