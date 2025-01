En Allemagne, le nombre de livres vendus est à la baisse

La situation « reste très tendue », annonce d'emblée Karin Schmidt-Friderichs, directrice du conseil d'administration du Börsenverein, la Fédération des éditeurs et des libraires allemands. À l'instar de la France, l'Allemagne et son secteur de l'édition traversent une période de contraction des ventes, qui reculent de 1,7 % en 2024 outre-Rhin, lorsque l'on considère le nombre d'exemplaires écoulés.

Ces résultats économiques ont été communiqués par la Fédération des éditeurs et des libraires allemands ce 9 janvier, après une année encore une fois marquée par l'inflation des prix des ouvrages. Les montants ont augmenté en moyenne de 2,6 %, ce qui, mécaniquement, a conduit à une hausse du chiffre d'affaires global malgré la baisse des ventes.

« En ces temps difficiles, l'industrie du livre peut s'appuyer sur les ventes de l'année précédente. C'est un bon signe, car le savoir, les connaissances et les récits marquants sont des outils essentiels pour comprendre et faire face à une réalité complexe et marquée par la crise », a encore souligné Karin Schmidt-Friderichs dans un communiqué.

En effet, trois catégories se sont particulièrement distinguées au cours de l'année passée. La non-fiction, pour commencer, dont les ventes ont crû de 7,7 % : les mémoires d'Angela Merkel, Liberté, écrits avec Beate Baumann (trad. Corinna Gepner et Olivier Mannoni, Albin Michel) n'y seraient pas étrangers... Ont aussi tiré leurs épingles du jeu la fiction (+ 4,1 %), tirée par les succès de la romantasy et de la romance, ainsi que les ouvrages jeunesse (+ 0,5 %).

Des inquiétudes qui persistent

D'après le Börsenverein, la meilleure vente de l'année, en grand format, a été Altern, d'Elke Heidenreich (Hanser), un court essai sur l'art de vieillir et l'acceptation de soi, devant Das Kalendermädchen, de Sebastian Fitzek, un des auteurs de thriller les plus en vue en Allemagne, et l'ouvrage d'Angela Merkel.

De la montée de l'extrême droite aux plans sociaux qui se multiplient, les motifs d'inquiétude sont également partagés, des deux côtés du Rhin. Karin Schmidt-Friderichs assure par ailleurs que « le secteur continue de sentir les effets d'un recul de la consommation et d'une certaine instabilité, tandis que l'inflation se poursuit et que les charges administratives s'alourdissent ».

À l'instar de leurs homologues français, les éditeurs allemands se sont mobilisés pour défendre le KulturPass, l'équivalent du Pass Culture, dont une grande partie des dépenses est tournée vers l'achat d'ouvrages.

Photographie : Dans une librairie, à Francfort (illustration, Isengardt, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Par Antoine Oury