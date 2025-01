Autour de Freida McFadden, la fièvre littéraire ne redescend pas

Le phénomène Inoxtag poursuit son chemin. Bien que les ventes de son manga baissent légèrement, elles restent solides avec 20.576 exemplaires écoulés pour Instinct.

La Sage-Femme d’Auschwitz de Anna Stuart (traduction de Maryline Beury) remonte de six places et confirme son retour dans le classement avec 11.687 ventes supplémentaires. En milieu de tableau, Tata de Valérie Perrin, qui avait explosé les records à sa sortie, trouve un second souffle avec 8609 exemplaires vendus.

Dans un contexte politique tendu, où les extrêmes agitent l’actualité, Résister de Salomé Saqué capte l’attention et séduit 8301 lecteurs cette semaine. En 7e position, Kamel Daoud poursuit son succès avec Houris, qui enregistre 7955 ventes.

En 9e et 10e positions : Lucky Luke, un cow-boy sous pression de Jul et Achdé écoule 7220 exemplaires, tandis qu’un nouvel entrant, un titre dédié à l’art-thérapie, Coloriages Mystères : Disney Princesses – Petites Princesses, d’Alexandre Karam, se vend à 7027 exemplaires.

D'un extrême à un autre : le Top/Flop

En forte hausse (+126 places) : Antigone de Jean Anouilh. Le bac de français approche à grands pas, ou s'agit-il d'un nouvel engouement pour les classiques de la littérature ? Difficile à dire (on a notre petite idée), mais Antigone s’impose comme la performance la plus remarquable de la semaine.

En forte baisse (-122 places) : Faut pas prendre les cons pour des gens (tome 5) de Reuzé, Haudiquet et Bernstein. Ce nouvel opus poursuit son exploration de la bêtise humaine par l’absurde, abordant des thèmes comme la mendicité, les violences policières, la pollution ou encore la précarité étudiante. Malgré son humour acerbe et son esprit satirique, ce tome chute lourdement dans le classement.

Côté chiffres

Le bilan général des ventes accuse une nette baisse, comme un réveil difficile après l’excès des fêtes. Alors que 8,6 millions d’exemplaires trouvaient preneur en pleine effervescence de fin d’année, la rentrée ramène tout le monde à la dure réalité : seulement 5,4 millions de livres vendus, soit une chute de 38 %. Et avec cette dégringolade, le chiffre d’affaires suit la même pente glissante, passant de 123,8 millions € à 69,9 millions €, une baisse de 44 %.

