Martinique : Johan-Hilel Hamel nommé directeur des affaires culturelles

À compter du 3 février 2025, pour une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois, Johan-Hilel Hamel sera le nouveau directeur des affaires culturelles de Martinique, indique un arrêté du 8 janvier 2025.

La Dac Martinique, service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l'autorité du préfet, compte 30,5 agents, et son siège se trouve à Fort-de-France, dans la villa « Les Pergolas », construite à la fin des années 1920 par Raoul De Jaham, architecte autodidacte.

La direction des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

En matière de livre et lecture, la Direction des affaires culturelles de la Martinique, entre autres, soutient l’économie du livre et les entreprises culturelles, encourage le développement de la lecture via des actions avec des auteurs, ou encore aide les communes et intercommunalités par la modernisation des bibliothèques.

À LIRE - Bretagne, puis Grand Est : Isabelle Chardonnier, d'une DRAC à l'autre

Directeur du théâtre Le Château, à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente), entre 2010 et 2015, Johan-Hilel Hamel est ensuite devenu directeur de la culture, du patrimoine et de l'image du Grand Angoulême, de 2015 à 2021. Depuis septembre 2021, il était directeur de l’Institut français du Rwanda.

Il succède, à la DAC Martinique, à Christophe Pomez, en poste depuis 2019.

Photographie : Fort-de-France, où se trouve la Direction des affaires culturelles de Martinique (David Stanley, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com