Les meilleurs livres pour en apprendre plus sur les casinos

Le casino est un sujet qui passionne de nombreuses personnes, ce qui fait qu’il est traité par de nombreux ouvrages. Bien évidemment, certains d’entre eux sont d’excellente qualité alors que d’autres sont tout à fait dispensables. Découvrez donc notre sélection des titres que nous trouvons les plus intéressants.

100 Ans De Machines À Sous

Les machines à sous sont incroyablement populaires et il n’est pas étonnant que de nombreux livres abordent ce sujet. Nous avons choisi celui-ci, car il est incroyablement complet et vous permet d’apprendre de nombreuses informations sur ce jeu d’argent. Si vous adorez les machines à sous et que vous passez à jouer à legacy of dead, considéré par certains comme un online slot incontournable, ce livre devrait vous intéresser. Sorti en 1997 par les Éditions Alternatives et écrit par Jean Lemaître, ce titre permet de célébrer le centenaire de la création des machines à sous, datant de 1897. On y retrouve de nombreuses illustrations, des informations sur leur évolution et des anecdotes sur son histoire, notamment sur la manière dont ce jeu d’argent a été accepté ou interdit, en fonction des époques.

Le Casino Pour Les Nuls

Si les casinos vous attirent mais que vous n’y connaissez pas grand-chose, ce titre est sans aucun doute parfait comme vous. De la même manière que si vous consultiez une revue sur internet concernant le site ninecasino ou sur les meilleurs jeux d’argent proposés par Microgaming, vous êtes généralement guidés par un texte qui reste à votre portée. Toutefois, cet ouvrage est incroyablement complet et vous donne toutes les connaissances dont vous pourriez avoir besoin pour vous amuser sur un casino en ligne ou terrestre.

Disponible depuis 2007 et coécrit par Kevin Blackwood et François Montmirel, il fait partie de la série de livres Pour les Nuls, éditée par IDG Books et connue pour vulgariser de nombreux sujets et les rendre abordables aux néophytes. Dans celui-ci, vous trouverez les règles des différents jeux de casino, mais aussi de nombreux conseils pour mieux jouer et augmenter vos chances de l’emporter.

Le Joueur

Ce classique de la littérature russe, écrit par Fédor Dostoïevski, a été republié en 2003 par Librio. Initialement paru en 1886. Il s’agit d’un roman qui se déroule à Roulettenbourg, une ville fictive d’Allemagne, dans laquelle le narrateur va découvrir le casino local, qui attire de très nombreux touristes.

Bien qu’il s’agisse d’une œuvre relativement ancienne, elle se lit assez facilement et parvient à traiter différents aspects du casino, par exemple l’attraction qu’il peut exercer sur les joueurs, mais aussi les risques d’addiction dont il peut faire l’objet. Enfin, sa traduction française, effectuée par Loïc Godard, parvient à parfaitement retranscrire le sens original du livre. C’est donc une lecture de qualité, qui est d’ailleurs souvent étudiée par les lycéens français.

Tout Sur Le Jeu, Les Joueurs, Les Jeux, Les Casinos

Surtout connu pour avoir animé l’émission Les Grosses Têtes sur RTL de 1977 à 2014, Philippe Bouvard est également un passionné de casinos. Après avoir passé des heures aux tables de jeux des établissements les plus prestigieux du monde, il livre ses impressions dans cet ouvrage publié en 2014 aux Éditions Flammarion.

Il partage donc son savoir acquis pendant toutes ces années, par l’intermédiaire d’anecdotes sur les différents casinos qu’il a fréquenté. Le ton affiché par Philippe Bouvard est l’un des principaux attraits de ce livre. Il regarde les casinos avec la tendresse d’un passionné, sans pour autant être dupe sur les dangers que représente ce divertissement.

Comment Battre Le Blackjack

Sorti en 2014 en France, ce titre est la traduction de la version américaine, disponible depuis 1966. Publié par Fantasium, ce livre est écrit par Edward O. Thorp, un mathématicien, qui a créé une méthode permettant aux joueurs de disposer d’un avantage contre le casino lorsqu’ils jouent au blackjack. Cette technique date du début des années 60 et elle se base sur un codage mental appliqué sur les cartes visibles.

Pour faire simple, chaque carte est transformée en statistiques, ce qui permet de réduire grandement la place du hasard. Toutefois, bien que les casinos aient changé plusieurs fois les règles du blackjack, la méthode expliquée dans ce livre est toujours d’actualité et a servi de base à toutes les stratégies qui ont suivi.

Casino : Tout Ce Qu’il Faut Savoir + Le Reste

Co-écrit par Florent Lepeytre et Nicolas Digard, cet opus, publié par les Éditions Carabas est disponible depuis 2008. Il explique les bases du casino de manière très simple et décontractée, alternant entre analyses, illustrations et planches de bandes dessinées. La plupart des jeux de casinos y sont présentés et de nombreux conseils sont proposés pour permettre aux lecteurs de mieux jouer et d’augmenter leurs chances de gains. Bien que très abordable, ce titre est tout de même très complet et devrait répondre à la plupart des questions que vous pourriez vous poser sur les casinos.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com