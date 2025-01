Une nouvelle chargée de mission pour Livre et lecture en Bretagne

En ce début d'année 2025, l'équipe de Livre et lecture en Bretagne accueille une nouvelle chargée de mission Publics éloignés du livre et de la lecture, Sara Mammad de Beauregart. Elle accompagne et coordonne à l'échelle régionale les projets en matière de prévention et lutte contre l'illettrisme (notamment la démarche « Facile à lire »), de lecture à l'hôpital, et de lecture et handicap.

Elle forme également un binôme avec Lauriane Mordellet pour la mission Culture-Lecture-Justice, en s'occupant de la mission régionale Lecture-Justice.

Sara Mammad de Beauregart est issue d’un double cursus suivi à l'Université Rennes 2, avec une maîtrise en psychocriminologie et un master en sciences de l'éducation appliquées aux technologies de l'information et de la communication.

À la fin de son parcours universitaire, elle a travaillé dans l'Aube dans un centre éducatif fermé, qui constitue une alternative à la prison pour les mineurs, où elle a développé des projets autour des jeux vidéo et de l'identité virtuelle. Ensuite, elle a travaillé à Quédillac (35) dans l'animation et la média­tion numérique sur des sujets liés à la fracture numérique en propo­sant des cycles de formation numérique adaptés pour les séniors.

Après ça, elle s'est investie dans le domaine de la lecture publique. Devenue bibliothécaire, elle a contribué à la création et au dévelop­pement d’une médiathèque tiers-lieu en milieu rural, à Landujan (35). Ces dernières années, en lien avec les missions des bibliothèques et les valeurs du projet tiers-lieu, elle s'est engagée à développer des partenariats, des actions et des projets axés sur la participation des publics, l'accessibilité et le travail avec des publics dits spécifiques.

