Un fil ténu : naviguer entre vie privée et professionnelle en éducation

Ces demandes, que je trouvais dérangeantes, m’interpellaient : comment un élève pouvait-il croire devenir mon ami ? N’avais-je pas une posture qui dissuadait tout lien affectif entre lui et moi ?

J’ai compris que cela n’avait pas le même sens pour ceux qui avaient grandi avec les réseaux, qui envoyaient des demandes d’amis sans se poser de questions. Un geste dénué de conséquences, pour eux, mais qui place tout de même deux personnes dans un rapport d’égal à égal. C’était l’élément déclencheur pour écrire le roman : l’intime peut-il passer la salle de classe ? A-t-on le droit d’être ami avec un(e) élève ? Est-ce possible, envisageable, racontable ?

Aujourd’hui encore, j’ai régulièrement des demandes sur les réseaux. Cela nous fait rire, on échange entre professeurs sur ce sujet qui peut paraître anodin mais n’en reste pas moins important parce qu’il touche à la barrière poreuse qui s’établit entre un adulte et un adolescent. Quel est ce rapport, lorsqu’il se crée ? Comment le définir, comment le qualifier, comment le dire, lorsqu’il existe intensément ? Comment faire, dès lors qu’on accepte cette amitié virtuelle, pour continuer à enseigner et exercer une autorité qui ne semble plus légitime ? Quel glissement s’opère lorsque l’on dit « oui » à un(e) élève ?

En janvier 2019, j’écris dans mon carnet de bord : « Écrire sur le fil ténu entre vie professionnelle et vie privée. Écrire sur la distance (obligatoire) avec les élèves. » Je constate presque en même temps qu’il existe deux écoles : celle des professeurs qui racontent leur quotidien à leurs élèves, détaillent leurs week-ends, leur parlent de leurs familles, de leurs amis, finissent par leur offrir leur intimité entre quatre murs d’une salle de classe, dans un espace normalement dédié à l’enseignement ; et puis l’autre, celle de ceux qui taisent toute vie privée, qui ne se confient pas, qui n’en voient pas l’intérêt et jugent même sévèrement ceux qui le font.

Au moment où je commence à écrire le roman, j’enseigne le français. Malgré ma passion, ce que j’appelle communément aujourd’hui ma « vocation » - j’étais journaliste avant d’être professeure - mes débuts sont difficiles. Les élèves me mettent à l’épreuve, pas tant dans la gestion de classe (même si, cela est bien sûr l’un des problèmes numéro un lorsque l’on débute) mais aussi et surtout parce que je constate n’avoir aucune prise sur eux.

Je suis seule face à mes préparations de cours, avec en tête, de grands principes appris en formation, je suis seule le soir, face à mes copies, mais je suis aussi (et je le redoute !) seule face à une classe de trente adolescents qui, pour la plupart, n’ont pas décidé de travailler ; tout juste m’écoutent-ils. Dans la cour, des élèves de sixième m’abordaient : - Bonjour Madame, vous allez bien ?

Le « vous allez bien » me décontenançait. Il me fige encore. Comme si la sphère privée n’avait pas sa place au sein d’un établissement.

C’est de là, aussi, qu’est né le roman : le quotidien dans une salle de classe. J’ai voulu raconter la passion qui m’animait – et m’insuffle toujours autant d’énergie – envers et contre tout, mais aussi sur la réelle complication de transmettre lorsque des adolescents se rebellent ou restent muets et manquent parfois de respect à l’adulte en face d’eux.

J’ai voulu dire que pour certains professeurs, l’enseignement est une machine qui broie de l’intérieur.

Dans ce roman, la salle de classe n’est que l’arrière-plan d’un lien subtil et tellement particulier, avec lequel on ne joue pas d’ordinaire : celui qui existe entre un(e) professeur(e) et un(e) élève.

Dans le récit, Louise a besoin d’une présence féminine adulte, rassurante, elle qui a perdu sa mère ; Irène ressent aussi l’urgence de protéger Louise, elle qui a perdu une enfant après la naissance. J’ai voulu faire de cette amitié un terrain glissant, en montrer ses espoirs mais aussi ses failles et ses échecs. Leur lien n’a de consistance qu’en dehors du collège. Le mot « harcèlement » prend alors tout son sens dans l’intrigue : l’adolescente qui s’est introduite au cœur même de l’intimité de sa professeure, exerce finalement sur elle un pouvoir. Irène a le sentiment que Louise la harcèle.

Mathilde Dondeyne

Mathilde Dondeyne, née en 1989, est professeure de français et réside dans le Pas-de-Calais. Ma fille est son premier roman.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com