Festival des langues classiques : Nourrir les dieux et les hommes

Organisé à l’Université Ouverte et à l’hôtel de ville de Versailles, le festival explore cette année la thématique « Nourrir les dieux et les hommes ». Une invitation à plonger dans les rituels, croyances et pratiques alimentaires des civilisations anciennes. Offrandes aux divinités, traditions culinaires et symbolique des aliments seront au cœur des échanges.

Avec le soutien des éditions Les Belles Lettres et d’autres partenaires, cette édition se démarque par l’arrivée d’un nouveau collaborateur : Storiavoce, producteur de podcasts d’Histoire. Christophe Dickès enregistrera sur place une émission spéciale avec des intervenants du festival.

Le vendredi sera réservé aux scolaires, tandis que le grand public pourra profiter des activités tout au long du week-end.

Programme condensé et riche en découvertes :

Les conférences du vendredi 7 février promettent une plongée captivante dans l’Antiquité. La journée commence avec La mythologie grecque et la nature (10h), où Pierre Sauzeau et Laure de Chantal explorent le lien entre les mythes grecs et le monde végétal et animal. Suivra Le banquet de Trimalcion (11h15), une invitation à découvrir la Rome populaire à travers une lecture vivante du Satiricon de Pétrone. Enfin, Que racontent les mythes ? (14h) propose une réflexion sur la fonction et l’héritage des mythes grecs dans l’imaginaire antique.

L’après-midi sera marqué par des spectacles et ateliers interactifs. Avec Le cabaret mythique (15h45), le théâtre musical fera revivre les grandes scènes de la mythologie grecque, offrant une lecture contemporaine des récits anciens. À 17h, Exercices de grec culinaire permettra aux participants d’apprendre le vocabulaire antique lié à la cuisine grecque, une manière ludique et immersive de relier langue et gastronomie dans une perspective historique.

La journée du samedi 8 février mettra l’accent sur les pratiques alimentaires anciennes et leur symbolique, avec des rencontres enrichissantes. Archéologies alimentaires (10h15) dévoilera ce que l’on mangeait il y a 2000 ans et les méthodes pour le découvrir, tandis que L’alimentation dans l’Antiquité (14h) proposera un panorama fascinant des traditions culinaires de Rome à la Chine. Enfin, Tables antiques (16h15) explorera les repas dans les civilisations anciennes, de leurs mets aux rituels qui les entouraient.

La journée se poursuivra avec des animations variées, comme le Banquet autour du Banquet de Platon (17h30), une lecture conviviale et philosophique, ou encore un escape game sur le thème de Prométhée, des ateliers de reliure, et des démonstrations culinaires immersives dans le salon du festival. En soirée, la projection du film Salé sucré d’Ang Lee (19h30, UGC Roxane) clôturera la journée sur une note cinématographique et gastronomique, célébrant les liens universels entre cuisine et culture.

Un lieu de transmission intergénérationnelle

Avec des activités interactives pour les enfants et des conférences pointues pour les adultes, le Festival des langues classiques se veut accessible à tous. Une véritable célébration des humanités et de notre patrimoine culturel.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com