Le Code Civil personnel de Napoléon, qu'il a promulgué, aux enchères

Le 24 juillet 2024, les commissaires-priseurs Dawsons présenteront une vente aux enchères mettant en lumière de célèbres auteurs. Parmi les pièces maîtresses, une première édition dédicacée et un premier tirage du recueil de poèmes du légendaire chanteur et auteur-compositeur Jim Morrison, intitulé The Lords and The New Creatures. Cette œuvre côtoiera une première édition signée du roman postmoderne Vineland de l’énigmatique écrivain Thomas Pynchon.