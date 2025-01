Quand aujourd’hui le réalisme le plus plat sert de boussole à une certaine poésie très acclamée, quand le narcissisme est valorisé à outrance sous couvert d’aveux inconciliables, les pavés hallucinés de Deschizeaux opèrent comme des îlots d’intemporalité fantasmagorique au milieu d’un océan d’effaçables criailleries. Sensibilité de l’intériorité repliée en autodéfense, son écriture retourne les coups de fouet du quotidien en des bouffées lumineuses et chatoyantes. Fantasque et fraternelle, cette écriture devient refuge, où l’autonomie du rêve prend toute sa place, nourrie d’une ferveur inconditionnelle.

« Un air de tristesse léchait mes os, les musiques sans voix se faisaient parangons des pyramides, des labyrinthes d’Orient, tes cheveux comme des pétales de roses buvaient le soleil sur les murs de ta chambre. » [p. 40]

Le Courbe-rêve est dédié à la mère décédée il y a peu de temps. L’ouvrage s’affirme comme un geste de ferveur délibéré, où les images surgissent avec une couleur maternelle. Les souvenirs et « mots-clés » émergent d’une mémoire triste de n’être plus qu’elle-même. La conscience du temps se défait au gré de la douleur du « jamais plus ». Ce majestueux chant d’amour, à la fois triptyque et sépulture, n’a rien de funèbre. Il s’impose comme un chant de grâce, une véritable « action de grâce ».

« ...

Adieu femme altesse femme gorgée de promesse femme grossie par les enfances, adieu être vif sur le clavier de ma plume, sous mon chapeau tu reviens au monde comme un spectre qui ne cesse de renaître, quand les sangs auront fini de couler dans l’antre des Justes et que les larmes auront séché je verserai sur ton souvenir la myrrhe des beaux jours,

... » [p. 59]

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Olivier Deschizeaux est l’un des tout premiers poètes contemporains. Mais sa discrétion naturelle fait que les bavards habituels ne lui prêtent guère attention. Lionel Bourg, qui dirige la collection où paraît cet ouvrage, ne fait pas partie de ces indifférents. Découvert il y a vingt ans par Olivier Rougerie, son premier éditeur, Deschizeaux est perçu comme un héritier de Maurice Blanchard ou de Lautréamont, des références auxquelles il fait honneur.

Le monde de Deschizeaux est un univers de lumière noire, mêlé de nuages hallucinés et de constellations évoluant dans un vide où les couleurs s’échappent à travers les nuées. Son œuvre explore une apesanteur partagée, où la gravité conserve tout son poids. Une bulle d’angoisse y récurant les sourires là où ils passent, entre la crudité des rues et la magie des rêves.

Quand le surréalisme revient sous prétexte d’anniversaire et que l’écriture improvisée semble démodée, Deschizeaux pourrait bien être un des sauvages représentants d’un mouvement libérateur de l’esprit. Son écriture magnétique, guidée par des éclairs spontanés, construit des espaces indéfinis qui soulignent l’écho du dedans vers le dehors.

Par Auteur invité

