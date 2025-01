La sélection du Fauve d'Angoulême - Prix du Public France Télévisions 2025  

Cette année encore, le jury, présidé par Augustin Trapenard, est composé uniquement de téléspectateurs passionnés de bande dessinée de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour cette sixième édition du Prix du Public France Télévisions, huit œuvres ont été sélectionnées par un jury spécialisé en littérature de France Télévisions, choisies parmi la Sélection Officielle du Festival.

Les huit titres choisis par le jury spécialiste de la littérature de France Télévisions, à partir de la Sélection Officielle du Festival :

Au-dedans, de Will McPhail (404 Graphic), traduit par Basile Béguerie

Ballades, de Camille Potte (Atrabile)

Dementia 21 T.2 de Shintaro Kago (Huber), traduit par Baptiste Neveux

Deux filles nues, de Luz (Albin Michel)

En territoire ennemi, de Carole Lobel (L'Association)

Immatériel, de Jérôme Dubois (Cornélius)

Impénétrable, d’Alix Garin (Le Lombard)

Les Météores, de Jean-Christophe Deveney, scénario et Tommy Redolfi, dessin, couleur (Delcourt)

Fauve d'Angoulême - Prix du Public France Télévisions.

Le jury de sélection est présidé par Augustin Trapenard (La grande Librairie), et réunit Michel Field (France Télévisions), Francis Forget (France Info culture), Éric Guillaud (France 3 Pays de la Loire), Isabel Hirsch (France 3 Poitou-Charentes), Anne-Marie Revol (Franceinfo canal 27), Noëmie Roussel (France Télévisions), Raphäl Yem (Culturebox), rejoints cette année par Camille Diao (C ce soir) et Adrien Rohard (Télématin).

Le jury public, lui, est composé de neuf lecteurs de Nouvelle-Aquitaine :

Mathilda Balaguer (33270 Floirac)

Sylvain Cousin (86280 Saint Benoît)

Julien Da Silva (23500 Felletin)

Angélique Dreillard (86000 Poitiers)

Dominique Gasquet (79300 Noirterre)

Louis Lacour (16400 La Couronne)

Noëlle Larivière (87420 Saint-Victurnien)

Stéphane Raynaud (19600 Saint-Pantaléon-de-Larche)

Virginie Rose (16000 Angoulême).

Le jury, composé de lecteurs passionnés, se réunira le 1er février dans les coulisses du Festival pour débattre, voter et désigner le gagnant du 6e Fauve Angoulême - Prix du Public France Télévisions. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le soir même du Festival.

C’est un honneur et une joie de présider le jury de ce Prix du Public France Télévisions à Angoulême. J’ai grandi dans une maison pleine de bandes dessinées, à commencer par celles de mon père, que je n’avais pas le droit de toucher et que j’ai bien évidemment dévorées… Ces livres m’ont formé à la lecture, à la fiction et à la beauté – je leur dois autant que mille romans ! Ce Fauve me tient particulièrement à cœur car il s’agit d’un prix de lecteurs, de tous âges, exigeants et passionnés. Chaque année, leur choix est d’une indiscutable qualité. J’aurai la chance d’à nouveau les accompagner. - Augustin Trapenard, Président du jury

Palmarès du Fauve d’Angoulême – Prix du Public France Télévisions :

2024 : Des maux à dire de Beatriz Lema (Sarbacane)

2023 : Naphtaline de Sole Otero, traduction d’Éloïse de La Maison (Çà & là)

2022 : Le Grand Vide de Léa Murawiec (2024)

2021 : Anaïs Nin – Sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff (Casterman)

2020 : Saison des Roses de Chloé Wary (édition FLBLB)

