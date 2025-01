Aatea, une épopée suspendue entre ciel et mer

Aatea fait partie de la caste des navigateurs. Très talentueux, il est capable de déplacer son voilier à travers la Nuée, gigantesque agglomérat d’îles en suspension dans le vaste océan. Cependant, le filament lui fait défaut, cet organe symbiotique qui permet aux navigateurs de vivre en union parfaite avec les îles vivantes. Après une attaque de nomades qui coûte la vie à l’équipage, Aatea se voit interdire la navigation.

Déterminé à suivre les traces de sa grand-mère Atura, il abandonne tout pour se lancer sur les flots instables de la Nuée, là où peu de navigateurs se sont aventurés avant lui. Son périple l’amènera à la rencontre de nombreux dangers et à faire des rencontres qui changeront le cours de son existence.

La Nuée grince et cliquette, stridule, gémit. Sous le masque blafard de l’hiver, les racines du monde vibrent d’un concert infernal.

L’univers dépeint dans ce roman est sans doute l’un des points forts du récit. La Nuée, ces flots suspendus dans les airs, se dévoile à travers de magnifiques descriptions. Les îles vivantes, avec leurs systèmes racinaires, incarnent une idée brillante et singulière de la cohabitation entre l’humain et la nature. Ce cadre étonnant ne se contente pas d’être un décor : il participe pleinement à l’histoire, tantôt refuge, tantôt menace.

Anouck Faure enrichit son récit avec quinze illustrations sublimes, à l’encre de Chine, qui donnent vie à cet univers. Ces œuvres graphiques ajoutent une dimension sensorielle à la lecture, qui permettent de plonger encore plus profondément dans cette aventure hors du commun.

Tout est océan. Les nappes d’eau se disloquent, les vagues s’arrachent du haut et du bas, se déchirent en volées d’embruns. Dans les couches intérieures de la Nuée, les tempêtes naissent loin du ciel, tissées de vents et de courants furieux, de pressions aléatoires qui mélangent en un gigantesque tohu-bohu les bras de mer captifs d’attractions opposées. Les masses d’eau fluctuent, s’abaissent, se heurtent, s’évitent.

Aatea, le protagoniste, est un personnage complexe aux multi-facettes. Né en mer et rejeté par son peuple pour son absence de filament, il incarne le paria en quête de rédemption et d’appartenance. Son parcours, à la fois extérieur et intérieur, est jalonné de doutes, de découvertes et de rencontres marquantes.

La force du personnage réside dans sa résilience : malgré les épreuves, il poursuit son rêve d’être navigateur et de marcher sur les traces de sa grand-mère exploratrice. Ce lien intergénérationnel, moteur de son voyage, résonne avec une authenticité qui touche en plein cœur. Doté du don d’ « onception », la capacité à capter les signaux des éléments et des êtres vivants, Aatea est capable de sentir les dangers arriver, mais aussi de communiquer avec les îles.

Il écoute, presque jusqu’à la transe, le chant du monde et en suit le cours, et comme chaque fois qu’il retrouve cet état, en pleine prise avec la Nuée, il oublie qu’il se trouve dans l’antre de la mort.

L’autrice fait preuve d’un grand talent pour mêler poésie et narration. Chaque phrase est travaillée avec soin, chaque description nous emporte dans les airs ou sur les flots. Les thématiques abordées — la quête de soi, le lien avec ses origines, la confrontation à ses propres failles — sont universelles et traitées avec une finesse remarquable.

L’autrice sait également manier les tensions : les scènes de piraterie, les dangers des flots et les rencontres inattendues ponctuent l’histoire de moments haletants qui maintiennent l’attention jusqu’à la fin. Aatea n’est pas seulement un roman d’aventures : c’est aussi une réflexion sur l’exil, la solitude et la quête d’un chez-soi, qu’il soit physique ou émotionnel. À travers le parcours, nous sommes invités à explorer ses propres racines et à se questionner sur ce qui donne un sens à sa vie.

Avec Aatea, Anouck Faure signe un chef-d’œuvre de fantasy poétique et introspective. Son univers unique, sa prose immersive et la profondeur de ses personnages font de ce roman une lecture inoubliable. Les illustrations, magnifiques et évocatrices ajoutent une touche visuelle qui renforce l’expérience. C’est le genre de récit qui reste avec vous bien après avoir tourné la dernière page et qui mérite de trouver une place dans toutes les bibliothèques.

