Maylis de Kerangal sur une voie littéraire plus audacieuse

Quel regard un écrivain porte-t-il sur son œuvre après une rentrée littéraire marquée par des dizaines de rencontres et d’interviews ? Comment la perception d’un livre évolue-t-elle à travers les retours des lecteurs et des journalistes ?

Alors que s’achève cette intense période de promotion, Maylis de Kerangal revient, au micro d’Aurélie Levy, sur son dernier roman Jour de ressac. Dans cette conversation intime, qui revisite l’ensemble de son œuvre, l’autrice explore les thèmes de la mémoire, du vieillissement et de l’écriture, qu’elle compare à un ressac, oscillant entre doutes et révélations.

Jour de Ressac peint les tourments d’une femme approchant la cinquantaine. Son héroïne, doubleuse de voix dans l’industrie cinématographique, se retrouve confrontée à une enquête personnelle dans les rues brumeuses du Havre. Ce décor, omniprésent, devient le miroir d’une introspection sur l’érosion du temps et l’obsolescence, qui touche autant ses personnages que son propre métier.

Une auteure à un tournant

Kerengal adopte pour la première fois la première personne. Cette voix plus intime et vulnérable marque un tournant dans son œuvre : « Le vieillissement, l’obsolescence, mais aussi l’effraction d’un événement bouleversant permettent de styliser l’intime. » Cette narration à la fois directe et introspective confère au récit une intensité nouvelle, révélant une étape cruciale de sa carrière.

À travers cet épisode du podcast Écrire, produit en partenariat avec Sciences Po, Maylis de Kerangal se dévoile au croisement de multiples questionnements : entre mémoire et renouveau, entre une écriture de la trace et une réinvention de soi. Elle y révèle sa quête d’une écriture plus sincère, marquée par le doute, moteur essentiel de son processus créatif. « Parler de son travail éclaire certains flux de sens cachés, mais le livre garde toujours des nappes d’ombre, essentielles à sa force », confie-t-elle.

Kerangal revient sur l’ensemble de son œuvre et les échos entre son autobiographie et ses romans. La nostalgie devient « une force sublimatoire », une tension fertile entre le désir de revenir en arrière et l’impossibilité de le faire, un moteur créatif permettant d’explorer les souvenirs d’enfance, les amours passés et le temps familial, tout en les confrontant à une réalité toujours en mouvement.

Ce dialogue d’une rare intensité révèle une auteure à un moment charnière, prête à s’engager sur une voie littéraire plus audacieuse, intime et personnelle. Un ressac créatif qui amorce un nouveau chapitre, à suivre avec attention.

À écouter sans plus tarder sur Apple Podcast ou ci-dessous :

Crédits photo : Maylis de Kerangal (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) et Aurélie Levy

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com