Quelles sont les collectivités qui dépensent le plus pour la culture ?

Régions et départements ont adopté ces dernières semaines leurs budgets primitifs pour l'année 2025, placés sous le signe des importantes économies réclamées par l'État. Si le projet de loi de finances du gouvernement de Michel Barnier n'a pas survécu à la censure, celui qui doit être présenté par l'équipe de François Bayrou ne devrait pas trop s'éloigner du précédent.

Prudent, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a cependant laissé entendre que la pression serait un peu moindre : les économies à dégager seraient désormais de 50 milliards €, contre 60 milliards € au sein du gouvernement Barnier. Néanmoins, même si le futur projet de loi de finances est plus permissif pour les dépenses publiques des collectivités, un certain nombre d'entre elles ont d'ores et déjà acté un budget basé sur les prévisions du PLF de la fin d'année 2024...

9,8 milliards € pour la culture

Le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture est revenu sur les dépenses culturelles des collectivités, avec les dernières données disponibles, celles de l'année 2022. 9,8 milliards €, dont 7,8 pour le fonctionnement et 2 pour l'investissement ont alors été engagés pour la culture, soit 142 € par habitant et 4 % du budget total des collectivités.

Dans le détail, les communes et intercommunalités dépensent le plus pour la culture, et de loin. Les premières ont avancé 5,75 milliards € en 2022 sur ce poste (4,65 en fonctionnement et 1,1 en investissement, soit 7,3 % de leur budget) et les secondes 2 milliards € (1,7 en fonctionnement et 320 millions € en investissement, 5,5 % du budget total). Le bloc local reste donc, de loin, le premier financeur de la culture.

Suivent ensuite les départements, avec 1,17 milliard € dépensés en 2022 (830 millions € en fonctionnement, 346 millions € en investissement, soit 1,6 % du budget), et enfin les régions, avec 785 millions € (541 millions € en fonctionnement, 244 millions € en investissement, 2,2 % du budget).

Comme dans la plupart des politiques publiques, notons que les financements « croisés », qui s'appuient sur les dépenses publiques de plusieurs collectivités, sont cruciaux pour le secteur de la culture. Par ailleurs, l'apport des départements et régions, s'il parait plus marginal que celui du bloc local, est plus particulièrement tourné vers les investissements (qui représentent une part plus élevée dans leurs dépenses culturelles totales).

Des bibliothèques à l'action culturelle

La répartition sectorielle des dépenses culturelles des collectivités territoriales, en 2022, révèle que l'axe « Conservation et diffusion des patrimoines » pèse pour 38 %, devant l'« Expression artistique et activités culturelles », à 30 %. L'action culturelle, elle, en représente 19 %, mais seulement pour les communes et intercommunalités, les données n'étant pas disponibles pour les autres collectivités.

Le financement des bibliothèques et médiathèques représente une part substantielle des dépenses culturelles des collectivités : 12 % pour les communes, 22 % pour les intercommunalités, et 14 % pour les départements (à travers les Bibliothèques départementales, notamment).

Du côté de l'axe « Expression artistique et activités culturelles », les régions sont particulièrement engagées (76 % de leurs dépenses culturelles), devant les départements (41 %), les intercommunalités (27 %) et les communes (23 %).

Des dépenses culturelles en baisse

Le phénomène de baisse des dépenses publiques culturelles, observé en 2025, est-il inédit ? Pas vraiment, à en croire l'évolution mise en avant par le DEPS dans son rapport. En effet, après la forte contraction due à la crise sanitaire (- 6 % de dépenses en 2020, à euros constants), les montants sont ensuite repartis à la hausse, en 2021 et 2022.

Néanmoins, même avec ses augmentations, le montant des dépenses culturelles totales des collectivités territoriales en 2022 reste inférieur de 1 % à celui de 2019. Seuls les départements ont dépensé plus en 2022 qu'en 2019 (+ 3 %), quand les autres collectivités affichent toutes, en 2022, des niveaux inférieurs à l'avant-Covid.

Le rapport complet est disponible ci-dessous, ou à cette adresse.

Photographie : illustration, Sean Gillies, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com