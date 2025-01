Editis ferme la salle des ventes d'Ivry-sur-Seine

En janvier 2021, la filiale de diffusion-distribution fermait le rideau de trois salles de ventes : à l’époque, se profilait le départ du groupe Le Seuil/La Martinière, devenu propriété de Média Participations. En janvier 2022, les catalogues seraient pris en charge par Média Diffusion, entraînant de grands bouleversements pour la structure.

Dans la foulée, trois salles de vente, espaces historiquement privilégiés dans la relation avec les libraires, pliaient boutique. Les difficultés financières justifiaient ces mesures, expliquait la direction, ajoutant : « Ce n’est pas une surprise, si d’autres groupes ont fermé la quasi-totalité de leurs salles de ventes ces dernières années. »

En guise d’alternative, pour la région parisienne, la direction décidait d'un report de ce service vers Ivry-sur-Seine « même si plusieurs libraires sont déjà passés sur le service que propose l’entrepôt de Malesherbes », nous assurait-on.

Remettre 100 fois sur le métier

Dès juin 2017, des investissements pour moderniser les lieux : outre les titres des maisons Editis et des éditeurs distribués, on y retrouvait ceux de La Martinière et de Média Participations. S’y étaient ajoutés les titres de Madrigall et des éditeurs partenaires. À l’initiative d’Éric Levy, alors président d’Interforum, la salle prenait une belle ampleur — d’autant que la société d’Antoine Gallimard avait fermé sa propre salle fin mars 2017.

Conçue pour simplifier l’approvisionnement des libraires, la salle des ventes représentait par le passé la jonction entre la diffusion et les points de vente. Avec, notamment, une volonté d’efficacité, comme la possibilité de fournir un ouvrage commandé entre 24 et 48 h maximum — du moins dans la perspective qui guidait celle d’Ivry à l’époque.

Plus globalement, la salle des ventes servait à dépanner aussi bien qu’à flâner, et, pourquoi pas, découvrir. En fermant Ivry, Editis supprime donc sa dernière salle, où travaillaient six salariés – dont certains ont de nombreuses années d'ancienneté.

Qu’attendre ? À moins d’une mobilisation des éditeurs du groupe et par extension les éditeurs partenaires, la fermeture semble inéluctable, puisqu’annoncée par Alain Danjou. « Les éditeurs du groupe doivent se mobiliser pour préserver la salle », lance un salarié. « C’est le seul endroit où sont exposés les ouvrages du groupe. Plus de salle, plus de livre en présentation. »

Et d’ajouter, sarcastique : « Sauf à ce qu’on vienne les regarder passer sur la chaîne à Malesherbes — et à Tigery, pour les nouveautés. » La fermeture n’impactera cependant pas que les ouvrages pris en charge par Interforum : ceux de Madrigall et de Média Participations, présents depuis 2017, perdront également cette visibilité.

Sollicité, le groupe Editis n'a pas encore apporté de précisions sur cette fermeture.

Crédits photo : Salle des ventes d'Ivry-sur-Seine - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com