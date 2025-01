Bretagne, puis Grand Est : Isabelle Chardonnier, d'une DRAC à l'autre

Nommée en mars 2020 directrice des affaires culturelles de la région Bretagne, Isabelle Chardonnier avait été reconduite dans ses fonctions par la ministre de la Culture en février 2023. Fin 2024, le ministère de la Culture signalait cependant que son poste serait prochainement vacant, et cherche donc son ou sa successeure à la tête de la DRAC Bretagne.

Après la Bretagne, Isabelle Chardonnier se dirige donc vers la région Grand Est, en prenant la tête de sa DRAC, pour une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois, précise l'arrêté du ministère de la Culture.

Diplômée de Sciences Po Lyon, Isabelle Chardonnier commence sa carrière en tant que directrice de la culture et du tourisme au Puy-en-Velay, avant de se mettre au service, à travers différents postes, de la région Rhône-Alpes.

En 2016, elle est nommée cheffe du département de l'action territoriale au ministère de la Culture, avant de prendre ses fonctions à la tête de la DRAC Bretagne en 2020.

Elle succède à Delphine Christophe, conservatrice générale du patrimoine, qui occupait ce poste depuis le 3 janvier 2023, désormais directrice adjointe du cabinet de Rachida Dati au ministère de la Culture, plus précisément en charge du patrimoine, de l'architecture et des territoires.

Service déconcentré relevant du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent. Soutien à la création et à la diffusion artistiques, conservation et valorisation du patrimoine, éducation artistique et culturelle, développement du livre et de la lecture font partie des missions confiées.

À LIRE - Coupes budgétaires : dans les régions, la culture mise au régime

Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans.

Photographie : le Palais du Rhin, à Strasbourg, qui abrite la DRAC Grand Est (illustration, Diliff, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

