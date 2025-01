Shoot the Book! Angoulême : les dix BD à l'honneur cette année

Organisé le mercredi 29 janvier par le Marché International des Droits (MID) en partenariat avec la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF), cet événement mettra en avant 10 œuvres sélectionnées par un jury de spécialistes, qui seront pitchées sur scène devant de nombreux professionnels du secteur.

À 11h30, les responsables des droits des maisons d'édition auront six minutes pour présenter leur bande dessinée sélectionnée à un auditoire de producteurs.

Chaque intervenant bénéficiera, avant leur présentation, d'une séance de coaching personnalisée pour perfectionner leur prise de parole. Cette session de pitches sera précédée d'une conférence sur le thème De la page à l'écran animée par les membres du jury 2025 de Shoot the Book! Angoulême, et suivie d'un cocktail déjeunatoire réservé aux participants, visant à renforcer les échanges entre producteurs et éditeurs.

Gamma Draconis, de Benoist Simmat et Eldo Yoshimizu, Le Lézard Noir

Le jour du caillou, de Vero Cazot et Anaïs Flogny, Dupuis

La Révolte sans précédent, de Guillaume Meurice et Sandrine Deloffre, Dargaud

La Belle de mai, Fabrique de révolutions, de Mathilde Ramadier et Flodie Durand, Futuropolis

Haute enfance, de Néjib, Gallimard

Chronique d'une escort girl, de Sixtine Dano, Glénat

Lebensborn, d'Isabelle Maroger, Bayard Graphic

Brigade Babylone, de Pauline Guéna et Mahi Grand, Denoël Graphic

Nonoluli L'Île Super Perdue, de Paule Battault et Loïc Méhée, Auzou

Kummituslapsi, The Ghost Child, de Terhi Ekebom, Asema Kustannus (Finlande)

Le jury est composé de : Cécile Pico d'Apollo Films en France, de l'auteur français Arthur de Pins, de Steve Balissat de Cottonwood / Federation également en France, de Mathilde Rimbert représentant Netflix au Royaume-Uni, de Pierre Mazars de Charades Production en France, et de Sidharth Jain de The Story Ink en Inde.

Shoot the Book! Angoulême.

Shoot the Book! Angoulême offre une porte vers les marchés internationaux. Les éditeurs choisis pour l'édition 2024 bénéficieront d'un accès prioritaire à la première édition de Shoot the Book! London, qui se tiendra le 10 mars 2025 parallèlement à la London Book Fair. Cette opportunité leur permettra de présenter leurs titres dans le catalogue de l'événement londonien, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives internationales.

L'initiative, soutenue par la SCELF, l'Institut français, et le Festival International de la Bande Dessinée (FIBD), vise à étendre la portée de Shoot the Book! Angoulême à l'international, en multipliant les opportunités de collaborations internationales pour les éditeurs, et en favorisant ainsi le rayonnement de la bande dessinée française à travers le monde.

