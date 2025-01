Une relecture de la sexualité

« Au début, c’était le gode. Le gode précède le pénis. C’est l’origine du pénis. La sexualité est une technologie faite de machines, produits, instruments, appareils, prothèses, réseaux, applications, programmes, connexions, flux d’énergie et d’information, interruptions et interrupteurs, clés, lois de circulation, logiques, équipements, formats, accidents, débris, mécanismes, utilisations, détours... Il est temps d’entrer dans la boîte noire du système et d’inventer une nouvelle grammaire. »

Fusion audacieuse de féminisme et d'une "contre-science" du gode, de philosophie post-structurale et de manga, d’action politique et de science-fiction, le Manifeste contre-sexuel, à la fois inspiré et hilarant, a été salué par la critique française comme un classique de la pensée du XXIᵉ siècle.

Les éditions Au diable vauvert nous en offrent les premières pages en avant-première :

Paul B. Preciado, philosophe, écrivain et commissaire d’exposition, est une figure majeure des études sur le genre, les politiques sexuelles et le corps. Auteur d’une œuvre audacieuse et traduite mondialement, il a signé des ouvrages tels que Testo Junkie, ou Un appartement sur Uranus, préfacé par Virginie Despentes. En 2023, il réalise Orlando, ma biographie politique, un documentaire primé à la Berlinale, sorti en salle en 2024. Il collabore également en tant que chroniqueur pour Libération et Médiapart.

