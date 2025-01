Au Bonheur des Livres explore les arcanes du pouvoir

Dans ce numéro d'Au bonheur des livres, Claire Chazal braque les projecteurs sur une thématique brûlante : la politique. Pour en débattre, deux invités de poids, Michèle Cotta et Gilles Boyer, venus croiser leurs plumes et leurs regards sur la Ve République.

Entre mémoire et fiction

Michèle Cotta, figure du journalisme politique, a livré dans Les derniers grands (Plon), son dernier ouvrage, un récit intime des débuts de la gauche au pouvoir, de 1981 à 2002. Entre réformes audacieuses et défis économiques, la journaliste dévoile les coulisses du pouvoir, elle analyse des décennies de République où vérités et secrets s’entrelacent.

Gilles Boyer, lui, change de registre. Député européen et fidèle d’Édouard Philippe, il se mue en romancier avec Petit-Clamart (JC Lattès), une fiction qui remonte le fil de 1962. Et si l’attentat contre de Gaulle avait réussi ? Entre uchronie et suspense, le politique réécrit l’Histoire et interroge les fragilités du pouvoir.

Mémoire et fiction s’entrechoqueront donc dans cette conversation, où les opinions différentes des invités promettent un débat de qualité. Sans compter sur l'animatrice, Claire Chazal, qui saura mener la danse avec finesse.

Crédits image : Ji-Elle, CC BY-SA 4.0 / G.Garitan, CC BY-SA 4.0

