Les derniers jours d'un dictateur

Assigné à résidence dans la capitale britannique, Pinochet se confronte à ses souvenirs et à ses peurs. Les spectres du passé le ramènent bientôt au Chili, à son enfance, à sa mort, et au-delà.

Les Fantômes de Pinochet est un roman graphique puissant qui explore les derniers jours du dictateur, sa lutte intérieure face à ses démons et son propre passé. De son enfance marquée par un accident presque fatal en 1919 jusqu’à sa mort, cette œuvre donne vie aux protagonistes et aux victimes de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire chilienne.

La maison Nouveau Monde éditions nous offre les premières pages en avant-première :

Félix Vega (Santiago du Chili, 1971) est un illustrateur renommé, connu notamment pour la bande dessinée Juan Buscamares. Il a collaboré avec divers magazines chiliens (Bandido, Asteroide) et enrichi sa carrière dans l'univers de la publicité. Ses œuvres ont été publiées aux États-Unis, en Italie, en Argentine et en France, entre autres.

Francisco Ortega, journaliste, écrivain, monteur et scénariste chilien, est également enseignant. Auteur de nouvelles et romans tels que 60 kilómetros et El horror de Berkoff, il a également signé des romans graphiques remarquables comme 1899 et Mocha Dick, ce dernier ayant remporté le National Book and Reading Council Award en 2013.

