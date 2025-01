La Fondation Simone et Cino Del Duca se dote d'un prix pour la jeunesse

La Fondation Simone et Cino Del Duca, créée en 1975, fête ses 50 ans ce 22 avril 2025. Fondée par Simone Del Duca afin de rendre hommage à son mari, patron de presse et mécène, la structure s'est donné pour mission de poursuivre l'action philanthropique que Simone et Cino Del Duca avaient initiée ensemble.

Abritée par l'Institut de France depuis 2005, la fondation œuvre au rayonnement des arts, des lettres et des sciences, par l'intermédiaire, notamment, de récompenses et de subventions conséquentes. Ainsi, près de 2 millions € sont distribués chaque année aux lauréats des quatre Grands Prix, sans oublier une trentaine de prix et projets soutenus par ailleurs.

Les quatre Grands Prix (Prix mondial de Littérature, de 200.000 € ; Grand Prix des sciences, 200.000 € ; Grand prix d'archéologie, 150.000 €, et Grand Prix artistique, 100.000 €) sont décernés sur propositions des Académies de l’Institut de France (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des beaux-arts, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques).

En 2025, un Prix De Duca pour la jeunesse voit le jour, doté de 50.000 €. Il récompensera « une personne morale ou porteuse d’une action en faveur de la jeunesse, reconnaissant des valeurs de transmission et de solidarité, en soutenant financièrement un projet tourné vers l’humain et porteur d’avenir, particulièrement dans le monde du théâtre », indique la Fondation Simone et Cino Del Duca.

Le prix sera parrainé en 2025 par Clément Hervieu-Léger, acteur et metteur en scène français, sociétaire de la Comédie-Française, et sera remis le jeudi 15 mai 2025, à 18h, sous la Coupole de l’Institut.

Un appel à candidatures, pour se porter candidat, est ouvert jusqu'au samedi 15 février 2025 : les renseignements sont accessibles à cette adresse.

Photographie : L'Hôtel Pereire, dans le 8e arrondissement de Paris, siège de la Fondation Simone et Cino Del Duca (Ulysse Lodzinski, CC BY-SA 4.0)

